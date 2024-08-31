Всього співачка має лише один студійний альбом "Їде дах", який випустила напередодні своїх виступів у "Палаці спорту". До цього у виконавиці також вийшло два мініальбоми: "Бережи мене" вона презентувала 22 вересня 2023 року, а у грудні випустила EP "Зима". Про хіти Klavdia Petrivna – далі в матеріалі.

До теми Хто така Маша Кондратенко: авторка тікток-хітів, яка може ховатися за образом Klavdia Petrivna

Наразі найпопулярнішою піснею таємничої співачки є композиція "Знайди мене", яка має понад 22 мільйонів переглядів на ютубі.

Klavdia Petrivna – "Знайди мене": дивіться відео онлайн

Ще однією популярною піснею є трек "Я щаслива". Цікаво, що Олена Зеленська на Третьому саміті перших леді й джентльменів процитувала рядки з цієї пісні.

Klavdia Petrivna – "Я щаслива": дивіться відео онлайн

Крім того, до списку найпопулярніших пісень артистки можна віднести "Я тобі брехала", кліп на яку зібрав вже 14 мільйонів переглядів.

Klavdia Petrivna – "Я тобі збрехала": дивіться відео онлайн

Не меншої популярності здобув дуету виконавиці з молодим артистом OSTY з назвою "Хто ти". Зараз на відео до пісні понад 12 мільйонів переглядів.

Klavdia Petrivna, OSTY – "Хто ти": дивіться відео онлайн

Ще один тікток-хіт від артистки – пісня "Імператори". Вона, як і попередня композиція, набрала 12 мільйонів переглядів у ютубі.

Klavdia Petrivna – "Імператори": дивіться відео онлайн

Зауважимо, нещодавно Klavdia Petrivna разом з Машею Кондратенко випустили спільний трек. Композиція також доволі активно набирає популярність.