Всього співачка має лише один студійний альбом "Їде дах", який випустила напередодні своїх виступів у "Палаці спорту". До цього у виконавиці також вийшло два мініальбоми: "Бережи мене" вона презентувала 22 вересня 2023 року, а у грудні випустила EP "Зима". Про хіти Klavdia Petrivna – далі в матеріалі.
До теми Хто така Маша Кондратенко: авторка тікток-хітів, яка може ховатися за образом Klavdia Petrivna
Наразі найпопулярнішою піснею таємничої співачки є композиція "Знайди мене", яка має понад 22 мільйонів переглядів на ютубі.
Klavdia Petrivna – "Знайди мене": дивіться відео онлайн
Ще однією популярною піснею є трек "Я щаслива". Цікаво, що Олена Зеленська на Третьому саміті перших леді й джентльменів процитувала рядки з цієї пісні.
Klavdia Petrivna – "Я щаслива": дивіться відео онлайн
Крім того, до списку найпопулярніших пісень артистки можна віднести "Я тобі брехала", кліп на яку зібрав вже 14 мільйонів переглядів.
Klavdia Petrivna – "Я тобі збрехала": дивіться відео онлайн
Не меншої популярності здобув дуету виконавиці з молодим артистом OSTY з назвою "Хто ти". Зараз на відео до пісні понад 12 мільйонів переглядів.
Klavdia Petrivna, OSTY – "Хто ти": дивіться відео онлайн
Ще один тікток-хіт від артистки – пісня "Імператори". Вона, як і попередня композиція, набрала 12 мільйонів переглядів у ютубі.
Klavdia Petrivna – "Імператори": дивіться відео онлайн
Зауважимо, нещодавно Klavdia Petrivna разом з Машею Кондратенко випустили спільний трек. Композиція також доволі активно набирає популярність.