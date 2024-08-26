Водночас чоловік назвав імена артистів, якими можна пишатися. За словами Ігоря, ці виконавці вклали фундамент української музики.

Цікаво Кондратюк вперше за довгий час розповів про своїх дітей і зізнався, чи має внуків

Кондратюк відзначив творчість Ірини Білик та Олександра Пономарьова. Як запевнив продюсер, останній – "наш сенатор навіки".

Водночас Ігор сказав, хто з артистів займається побудовою нової української культури.

Артем Пивоваров, KOLA, Skofka, alyona alyona та Jerry Heil,

– заявив Кондратюк.

Ігор Кондратюк про українських артистів: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, днями Ігор висловився про творчу долю артистів-втікачів Потапа та Олега Винника. За словами продюсера, співаки мають всі шанси повернутися в український шоубізнес, особливо останній.

"Наш народ так любить пробачати всім і все, що я не виключаю, що вони повернуться. Винник анонсував якусь пісню, тріумфально повернеться і всі забудуть, що він спочатку вторгнення кудись зник і не виникав", – зауважив Ігор.

Однак, реперу буде з цим важче, оскільки він "більше заточений на російськомовний контент". Водночас Кондратюк наголосив, що в Олега та Потапа значно більше шансів реабілітуватися в очах українців, ніж у зрадниць Таїсій Повалій та Ані Лорак, які прийняли російське громадянство та виступають для ворога.