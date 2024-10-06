Про відкрите провадження Національна поліція України повідомила на офіційних сторінках. Правоохоронці вже встановили учасників конфлікту та розпочали слідчі дії. Імен не називають, однак, судячи з місцевих ЗМІ та відео у соцмережах, мова йде про інцидент між блогером Ніколасом Кармою (справжнє ім'я – Микола Бучак), працівником ТЦК Олександром Логвиненком і ще одним чоловіком.

До теми Ніколас Карма заявив про напад з пістолетом: як до інциденту причетний працівник ТЦК

Слідство працює над обставинами інциденту. Також правоохоронці вилучили пістолет, що схожий на стартовий. Його направили на експертизу.



Вилучений пістолет / Фото Національної поліції

Підрозділ поліції вніс про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Мова йде про хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї.

Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Що відомо про конфлікт за участі блогера

Ніколас Карма опублікував відео, у якому заявив, що на нього напали чоловіки у Полтаві. Вони запитували, яке ставлення у блогера до ЗСУ та служби в армії, а потім погрожували з пістолетом.

На відео впізнали працівника Полтавського ТЦК – Олександра Логвиненка. Речник ТЦК підтвердив цю інформацію та повідомив, що Логвиненко не провокував конфлікт, на відміну від блогера. Крім того, пістолет був не бойовим.