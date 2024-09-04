Сумну звістку повідомили представники театру. Костянтин очолював установу з 2018 року.

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Вчора пішов у засвіти Костянтин Михайлович Пінчук. Директор і художній керівник DNIPRO OPERA, лауреат мистецької премії ім. А. Ареф'єва, художник-постановник вистав "Хитрий Лис", "Лісова пісня", "Нескорені", "Білосніжка та семеро гномів", "Запорожець за Дунаєм" і багатьох інших,

– розповіли в театрі.

Колеги Пінчука схарактеризували його як людину, що жила театром. Водночас про чоловіка згадуватимуть як про митця, друга та ідейного натхненника.

За керівництва Костянтина про театр почув увесь світ. Під час повномасштабного вторгнення український прапор підіймався на виставах у Великій Британії, Італії, США, Німеччині, Мексиці, Нідерландах, Франції, Китаї, Швеції та багатьох інших країнах.

"Для мене велика честь бути керівником DNIPRO OPERA, і я пишаюся командою високопрофесійних митців, яких об'єднує наш театр", – говорив Пінчук.

Прощатимуться з директором 5 вересня з 11:00 по 12:30 у Дніпровському академічному театрі опери та балету.

Нагадаємо, днями відійшов у вічність актор театру імені Марії Заньковецької Григорій Шумейко. Чоловік помер на 74-му році життя. Він встиг зіграти понад 100 ролей у виставах.