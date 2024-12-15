У сьогоднішніх підсумках редакція 24 Каналу здебільшого розповість приємні новини. Однак згадаємо й скандали, які трапилися на Національному відборі на Євробачення. Детальніше – у матеріалі.

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Поповнення в сім'ях Остапчука і Сагайдачної

У вівторок, 10 грудня, Володимир Остапчук втретє став батьком. Його дружина Катерина Полтавська народила хлопчика, якого подружжя назвало Тимофієм. Пара вже показала фотографії сина. Кохана шоумена, крім того, розповіла, що коли вони з малюком повернулися додому, у неї з'явилася паніка, але ніч пройшла добре.

13 грудня акторка Анна Сагайдачна розповіла, що вдруге стала мамою. Вона вже познайомила новонароджену донечку з сином Тимуром, якого народила від колишнього чоловіка.

Лонглист Нацвідбору на Євробачення та перші скандали

Цього тижня оголосили лонглист Нацвідбору на Євробачення. Один з учасників, співак ENLEO (Нікіта Леонтьєв), вже вляпався у скандал. У мережі спливло відео, де він розповідає, яку музику слухає. У плейлисті артиста, зокрема, засвітилися й російські виконавці: Oxxxymiron, "ЛСП" та Markul.

Повний лонглист учасників Національного відбору на Євробачення-2025 знаходьте у матеріалі.

Після того як стало відомо, хто пройшов у Нацвідбір, лідер гурту "Хейтспіч" Дмитро Однороженко послав "нах*й" нову музичну продюсерку конкурсу та співачку Тіну Кароль. Ймовірно, колектив також подавав заявку на участь, але не пройшов. У лонглисті відсутня й інша виконавиця – СолоХа, яка вже прокоментувала, те що її не обрали.

"Якщо чесно, для мене це дуже дивно. Був великий резонанс, коли всі дізналися, що я першою подала заявку. Мої колеги, друзі та фани були переконані, що мене оберуть, як мінімум, у лонглист і, як максимум, у відбори. Оскільки я подала дві різножанрові пісні відомих авторів, і до мене була прикута увага ЗМІ весь час", – зазначила СолоХа.

Селена Гомес виходить заміж

Днями американська співачка та акторка Селена Гомес оголосила про заручини зі своїм коханим Бенні Бланко. Вона поділилася романтичним фото з нареченим, а також показала коштовну діамантову обручку.

Megogo Music Awards 2024 і Billboard Music Awards 2024

У середу, 11 грудня, у Києві відгриміла церемонія нагородження української премії Megogo Music Awards 2024. Так, оголосили найкращих музикантів у різних жанрах. Співачка Надя Дорофєєва отримала головну нагороду – вона стала найкращою попартисткою року. А от перемогу у категорії "Альбом року" здобув гурт Vivienne Mort.

Повний список переможців Megogo Music Awards 2024 дивіться у матеріалі.

12 грудня у Лас-Вегасі відбулася музична премія Billboard Music Awards. Американська виконавиця Тейлор Свіфт здобула 10 нових трофеїв та стала найбільш нагородженою артисткою в історії шоу.

Повний список переможців Billboard Music Awards 2024 – у матеріалі.

Тейлор Свіфт / Фото Getty Images

Елтон Джон – "Ікона року" за версією журналу Time

Журнал Time назвав ім'я артиста, який став "Іконою року" – це британський музикант Елтон Джон.

""Ікона року" за версією Time – яка честь! Згадуючи свій шлях – від злетів і падінь ранньої кар'єри до миру та щастя життя з чоловіком і двома чудовими синами – я згадую про неймовірну підтримку і любов, які сформували мій шлях. Ця нагорода є особистою віхою і нагадуванням світові, що бути собою – це справді культово", – сказав Елтон Джон.

Ось такими були підсумки цього тижня. Як бачимо, під кінець року у шоубізнесі відбувається чимало цікавого.