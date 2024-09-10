Поїзд "Київ – Краматорськ – Київ" українці називають "поїздом на війну". Адже пасажирами цього рейсу здебільшого є військовослужбовці.

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На знак подяки українським захисникам гурт "Ляпіс Трубєцкой" наживо виконав на залізничному вокзалі пісню "Воїни світла". Так Сергій Міхалок та інші учасники колективу зустріли бійців.

Тож звучання цієї пісні голосом її автора стало особливо щемким для військових, які в більшості є пасажирами цього рейсу, адже саме ним вони прямують до лінії фронту або повертаються додому на відпустки чи лікування,

– зауважили в Укрзалізниці.

"Ляпіс Трубєцкой" – "Воїни світла": дивіться відео

Гурт "Ляпіс Трубєцкой" переклав пісню "Воїни світла" українською мовою на початку повномасштабного вторгнення, адже цей трек був неофіційним гімном Революції Гідності.

Відомо, що лідер гурту Сергій Міхалок переїхав до Естонії разом зі своєю дружиною-українкою. Він продовжував виступати на благодійних концертах, але не давав інтерв'ю. Нещодавно "Ляпіс Трубєцкой" приїхав з гастролями до України.