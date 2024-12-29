Також чоловік зізнався, чи спілкується зараз з колишньою. Повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.
Цікаво Через рік після одруження: дружина Віталія Козловського розповіла, як вони таємно розписалися
Максим Девізоров зазначив, що не надто хоче обговорювати особисте життя.
Просто не та людина зустрілася на моєму шляху. Гниле яблуко. Ось і вся причина. Стосунків ми наразі не підтримуємо ніяких – це для мене не має сенсу,
– підкреслив актор.
Максим Девізоров з колишньою дружиною / Фото з соціальних мереж
Що відомо про особисте життя Максима Девізорова
- Перший шлюб Максима стався ще під час навчання в університеті, але швидко закінчився розлученням.
- У 2020 році актор почав зустрічатися з колегою по знімальному майданчику Лілією Цвєліковою. Проте ці стосунки тривали недовго.
- Восени 2021 року під час кастингу в театр Девізоров познайомився з акторкою Світланою Гордієнко. У травні 2022 року вони одружилися в Дніпрі – Максим спеціально приїхав на один день зі служби в ЗСУ. В липні 2024 року стало відомо про розлучення пари.
- Сьогодні серце актора вільне. Він продовжує служити в лавах ЗСУ та, схоже, поки не поспішає розпочинати новий романтичний розділ свого життя.