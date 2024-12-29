Також чоловік зізнався, чи спілкується зараз з колишньою. Повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Максим Девізоров зазначив, що не надто хоче обговорювати особисте життя.

Просто не та людина зустрілася на моєму шляху. Гниле яблуко. Ось і вся причина. Стосунків ми наразі не підтримуємо ніяких – це для мене не має сенсу,

– підкреслив актор.



Максим Девізоров з колишньою дружиною / Фото з соціальних мереж

Що відомо про особисте життя Максима Девізорова