Також чоловік зізнався, чи спілкується зараз з колишньою. Повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Максим Девізоров зазначив, що не надто хоче обговорювати особисте життя.

Просто не та людина зустрілася на моєму шляху. Гниле яблуко. Ось і вся причина. Стосунків ми наразі не підтримуємо ніяких – це для мене не має сенсу,
– підкреслив актор.

Максим Девізоров з колишньою дружиною
Максим Девізоров з колишньою дружиною / Фото з соціальних мереж

Що відомо про особисте життя Максима Девізорова

  • Перший шлюб Максима стався ще під час навчання в університеті, але швидко закінчився розлученням.
  • У 2020 році актор почав зустрічатися з колегою по знімальному майданчику Лілією Цвєліковою. Проте ці стосунки тривали недовго.
  • Восени 2021 року під час кастингу в театр Девізоров познайомився з акторкою Світланою Гордієнко. У травні 2022 року вони одружилися в Дніпрі – Максим спеціально приїхав на один день зі служби в ЗСУ. В липні 2024 року стало відомо про розлучення пари.
  • Сьогодні серце актора вільне. Він продовжує служити в лавах ЗСУ та, схоже, поки не поспішає розпочинати новий романтичний розділ свого життя.