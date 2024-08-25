Сину Маші Єфросиніної 25 серпня виповнилося 10 років – це його перший ювілей. З цієї нагоди ведуча присвятила імениннику зворушливу публікацію.

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Ведуча розповіла про вподобання сина, його хитрощі та сором'язливість й те, як він почав спілкуватися українською мовою в один день.

Вже вісім місяців, як я повернула його в Україну, але він досі не адаптувався до сирен: коли тільки спрацьовує тривога, він надзвичайно лякається і стрімголов біжить до мене.. Але обов'язково хапає ведмедика, з яким спить з народження, бо "друзів не кидають напризволяще",

– поділилась Маша Єфросиніна.

Зірка зізналась, що Сашко досі запитує: "мамочка, ми загинемо?", в подарунок просить іграшкову зброю, а замість казок на ніч просить розповісти йому про операцію ЗСУ в Курській області. Єфросиніна показала відео, як спілкувалась з сином під час однієї з тривог. Хлопчик зізнався, що найбільше хоче перемоги.

"Рівно 10 років тому, у цей день я народила неймовірного хлопця! І з яким ми вдвох проживаємо сьогодні найскладніші та найближчі моменти наших з ним життів", – додала зіркова матуся.

Маша Єфросиніна з сином: дивіться відео

Нагадаємо, 24 серпня свій день народження святкував український ведучий Юрій Горбунов. Він поділився архівними фото зі студентських років.