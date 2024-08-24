Горбунов показав, який мав вигляд у 21 рік. Виявляється, тоді в нього була кучерява шевелюра.

Важливо Маємо пам'ятати наших героїв, – українські зірки розчулили привітаннями з Днем Незалежності

На фото, яким поділився шоумен, він тільки закінчив театральний. Тоді Юрій був актором Івано-Франківського драмтеатру. Ведучий також пригадав, якими були його студентські роки.

Я студентом був учасником Революції на граніті й тоді ми, студенти під ризиком бути відрахованими з інституту або навіть під загрозою сісти за націоналізм, виходили на Хрещатик і вимагали змін в ще "залежній" Україні й сміливо заявляли "Ні" новому союзному договору і нас почули. Це було однією зі сходинок відновлення незалежності, тоді ми ще не знали, що попереду Україну і нас чекає ще багато випробувань на міцність, але це був початок і я гордий, що дотичний до історії,

– зазначив Горбунов.

Зауважимо, що сьогодні свій день народження також відзначає син Софії Ротару – Руслан Євдокименко. Йому також виповнилося 54 роки.