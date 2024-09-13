Під час концерту жінка почала вигукувати образливі фрази на адресу артиста. Відео цього моменту артист опублікував на своїй сторінці в тіктоці.

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Глядачка не звертала увагу на артиста, перебивала його та ображала. "А ще ти нюхаєш", – судячи з відео, сказала жінка.

Спершу MELOVIN відповідав їй ввічливо: "Вибачте, я сильно вас чую тут, ви мені сильно заважаєте", – казав артист. Та глядачка не зупинялась, тож артист сказав: "Іди на**й, будь ласка". Це викликало бурхливі емоції в решти глядачів.

Про все, чи ні про що?... Майте повагу до інших, тоді й вас поважатимуть! Якщо є, що розповісти – ідіть до спеціалістів, вони вислухають, допоможуть і зроблять вас щасливішими, якщо ви самі того захочете. А головне – без шкоди іншим. Всіх обійняв! Міцно! До зустрічі на концертах і пам'ятайте! Не вмієш пити – не пий. А як п'єш, то добре закусюй,

– прокоментував інцидент MELOVIN.

Курйоз на концерті MELOVIN: дивіться відео

Співака підтримали у коментарях до відео й написали, що він вчинив правильно. Особливо ті, хто також був на концерті у Дніпрі:

"Послали ви, а стало легше всім, особливо тим, хто стояв поруч з нею";

"Вона втекла з концерту Сердючки?";

"Ненавиджу, коли люди дозволяють себе таку поведінку. Така неповага як до артиста, так і для інших людей на концерті. Ти правильно зробив, що послав її";

"Той варіант, коли по-іншому ніяк. Охороні догана";

"Те відчуття, коли довели спокійну людину і вона не витримала і вже послала на 3 літери".

Нагадаємо, подібний інцидент стався на концерті Вєрки Сердючки. На виступ артистки в Дніпрі одна з глядачок прийшла напідпитку, вона гучно лаялась. Сердючка поставила жінку на місце.