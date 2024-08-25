Зіркове подружжя проводить відпустку у Карпатах – селищі Татарів, у курортному готелі в гуцульському стилі. Саме тут вони відсвяткували державне свято – День Незалежності України.

До слова Прямо з Бахмута, – Наталка Денисенко показала подарунок, який чоловік привіз з фронту

У цей день Наталка Денисенко одягнула молочну вишиту сукню, а Андрій Федінчик – білу вишиту сорочку. Пара разом з сином відсвяткували у ресторані з традиційними українськими стравами.

Найкращий День Незалежності. Справжній український кайф. Хочу залишити це тут. Велике щастя відчувати, що ти живеш це життя недарма! У нас – подих свободи. Слава Україні. Слава ЗСУ. Слава нації. Україна понад усе,

– привітала Наталка всіх українців зі святом.

Наталка Денисенко продовжує ділитися кадрами з Карпат.

"Як можна не любити це життя, коли кожну хвилину можна у ньому знайти щось неймовірне? Дякуйте кожного дня за всі дрібниці що є у вас зараз, і вже завтра ви отримаєте величезний подарунок від всесвіту", – додала акторка в інстаграм-сторіз.

Наталка Денисенко з сім'єю у Карпатах / Фото з інстаграму Наталки Денисенко

Нагадаємо, Наталка Денисенко не бачила чоловіка-військового вже близько трьох місяців. Вони мали нагоду відсвяткувати день народження тата акторки. У подарунок Андрій Федінчик привіз з передової пляшку шампанського "Артемівське", яка виготовлялася на заводі в Бахмуті.