Днями зірка повідомила, що вперше за кілька місяців побачилася з коханим Андрієм Федінчиком, який служить у ЗСУ. Тепер подружжя разом з сином вирушило у невелику подорож.

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У соцмережах Наталка зізналася, що її тато відзначає 70-річчя. На святкуванні були присутні найрідніші люди.

День народження у мого любого татуся! Сьогодні ювілей – 70 років. Мій найкращий друг! Мій найкращий у світі тато! Люблю,

– зазначила Денисенко.

Водночас акторка показала першу зустріч свого сина з батьком, який тільки нещодавно повернувся з фронту. Хлопчик сильно скучив за татом і дуже зрадів його присутності на святі.



Андрій Федінчик зустрівся з сином / Скриншот з інстаграм-сторіс акторки

До того ж зірка розкрила, який подарунок привіз її чоловік з передової. Виявляється, це пляшка шампанського "Артемівське", яка виготовлялася на заводі в Бахмуті.

Андрій Федінчик привіз ексклюзивне шампанське з Бахмута "Артемівське" просто зі складу. Завод, що його виготовляв, – знищений. Більше такого вже не буде,

– розкрила Наталка.



Ексклюзивний подарунок від чоловіка Наталка / Скриншот з інстаграм-сторіс акторки

Нагадаємо, Андрій Федінчик від початку вторгнення служить у ЗСУ. За словами Денисенко, її з чоловіком шлюб сильно змінився, однак стосунки між ними не погіршилися.