Інцидент стався в Одесі на вулиці Дерибасівській. Блогерка Юлія Карабаджак зробила зауваження вуличним музикантам, які виконували пісні Віктора Цоя.

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Юлія Карабаджак підкреслила, що виконувати пісні російською мовою під час війни – недоречно. Їй відповіли, що Віктор Цой – це радянський співак, а його треки начебто позитивно впливають на українців.

Музиканти також послалися на 10 статтю Конституції України та додали, що таким чином вони спростовують фейки про те, начебто в Україні "утискають російську мову".

Думаю, яка я щаслива людина, зараз заїду на Дерибасівську, візьму там собі поїсти й поїду спокійно додому. Зайшла на Дерибасівську, навіщо я це зробила... Добре, що я тут живу та я розумію, що тут є нормальні люди, але якби я приїхала так в Одесу вперше, це було б востаннє, чесно,

– прокоментувала блогерка.

Скандал в Одесі: відео

Зауважимо, у червні Юлію Карабаджак попросили покинути захід через її прохання дотримуватись закону про мову і спілкуватися українською мовою. Юлія склала скаргу мовному омбудсменові, згодом організатор заходу попросив вибачення.

Нагадаємо, це не перший скандал, що відбувається в Україні через виконання пісень Цоя. Зокрема, 2 червня 2023 року у Львові неповнолітній одесит під гітару виконував пісню Цоя.

Опісля Держагентство з питань мистецтв повідомило, що в Україні офіційно не заборонено виконувати пісні Віктора Цоя, бо він був громадянином СРСР і не включений до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Водночас Цой залишається елементом спадщини, яка роками утискала українську культуру.