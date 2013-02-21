Після мовчанки про війну розплакався на концерті та нарвався на хейт: де зараз Олег Винник

Олег Винник – співак, який заслужив собі статус "викрадача" жіночих сердець, адже фан-база просто шаленіла від кумира. Та в той час, коли Росія розпочала повномасштабну війну, улюбленець мільйонів раптово зник без будь-яких пояснень.

Таке несподіване зникнення Винника змусило публіку вибудовувати різні теорії, що сталось з артистом, можливо, він потрапив у якусь халепу. У матеріалі Show24 розповідаємо, що відомо про Олега Винника, куди й чому він зник, та що планує робити далі.

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Дитинство та шлях до великої сцени

Майбутній співак народився 31 липня 1973 року в селі Вербівка Черкаської області. Виріс у фермерській родині, згодом його батьки переїхали до іншого села, де він закінчив середню школу. З юних років Винник захоплювався музикою, часто грав на електрогітарі та співав.



Олег Винник у дитинстві / Фото з видання "Ліза"

Після школи вступив на хормейстерське відділення Канівського училища культури. Водночас Олег був гітаристом місцевої групи, а у 20 років став солістом Черкаської філармонії.

Олег Винник у юності / Фото з відкритих джерел

Завдяки програмі обміну юнак поїхав до Німеччини на стажування. Там він побачив афішу одного з мюзиклів й зрозумів, чим би хотів займатись. Йому прийшло запрошення від Люнебургського театру з Нижньої Саксонії, де він розпочав серйозну кар'єру, виконуючи партії в опері "Нудьга" та опереті "Паганіні".

Олег Винник у молоді роки / Фото з видання "Ліза"

У Німеччині Винник знайомиться з відомим американським викладачем вокалу Джоном Леманом, з яким упродовж двох років відточує вокальні здібності. Тоді чоловік і вирішив спробувати власні сили в мюзиклах.

Олег Винник у театрі / Фото з видання "Ліза"

Протягом 2 років співак грав роль Люченціо з мюзиклу KISS ME KATE, а згодом виконував ролі Фебуса і Клопена в мюзиклі "Собор Паризької Богоматері" та роль Роберта Хітченса і Бріко у постановці "Титанік".

Однак справжню славу Виннику принесла роль Жана Вальжана у мюзиклі "Знедолені". За неї він навіть отримав звання "Новий грандіозний голос 2003" за версією європейського видання "DA CAPO".

Олег Винник у молодості / Фото з видання "Ліза"

Олег отримав визнання не лише в Німеччині, але й в Австрії, Швейцарії та деяких інших європейських країнах.

Кар'єра в Україні

У 2011 році співак вирішив зосередитись на своєму розвитку в Україні. Того ж року Олег представив російськомовний альбом "Ангел", а за рік – російськомовний альбом "Щастя".

А у 2013 році вийшов перший україномовний альбом "Роксолана". Що цікаво, квитки на концерти Винника розкуповували з шаленою швидкістю.

Олег Винник – "Вовчиця": дивитись відео онлайн

У 2015 – виходить у світ російськомовний альбом "Я не втомлюся", а ще за два роки співак їде у концертний тур під назвою "Моя душа" містами України та Білорусі. Винник також не оминув своїми виступами й Росію.

Олег Винник – "Ніно": дивитись відео онлайн

У 2018 році Винник вирушив у всеукраїнський тур "Ти в курсі", а за рік представив ще два альбоми українською та російською мовами.

За рік артист опинився у центрі гучного скандалу, адже його додали до бази Миротворець (база, яка досліджує злочини проти національної безпеки України) через участь у пропагандистському кліпі з російськими артистами та діячами, які підтримали початок тимчасової анексії Криму.

Олег Винник потрапив у базу "Миротворець" / Скриншот із сайту

Участь у телевізійних проєктах

У 8 та 9 сезонах співочого шоу "Х-фактор" був у складі журі. У 2020 році – учасник проєкту "Танці з зірками" у парі з Оленою Шоптенко. Проте у шостому етері пару дискваліфікували, адже партнери захворіли на коронавірус і двічі не змогли вийти на паркет.

Олег Винник і Олена Шоптенко на шоу "Танці з зірками" / Фото пресслужби 1+1

Також Винник був тренером 11 сезону проєкту "Голос країни".

Ще під час проживання в Німеччині Винник знімався у місцевих телесеріалах і фільмах, а в Україні двічі мав епізодичні ролі у двох частинах "Скаженого весілля". До слова, разом із Потапом співак записав саундтрек "Найкращий день" до цього фільму.

Потап & Олег Винник – "Найкращий день": дивитись відео онлайн

До речі, Олег навіть брав на себе нову роль актора дубляжу, озвучивши принца Філіпа в анімаційному фільмі "Зачарований принц".

Особисте життя

Роками ходили чутки про його стосунки, оскільки він залишався небагатослівним на цю тему. Однак на тлі великої війни Винник підтвердив, що одружений зі співачкою Таїсією Сватко, також відомою як Таюне.

Олег Винник і Таюне / Фото з відкритих джерел

Виконавець також зазначив, що в нього дуже "гуморний" син. За різними даними, сина звати Юліан, він живе в Німеччині та професійно займається плаванням. Сам Олег від детального обговорення теми особистого життя утримався.

Повномасштабна війна в Україні

26 лютого 2022 року співак виїхав до Німеччини та зник із радарів публічності. За словами артиста, його соцмережі вкрали: він не має доступу до своїх сторінок, а тому не може говорити про війну. Улітку 2023 року Винник дав перше інтерв'ю зі зміненим стилем: у виконавця з'явились окуляри, а волосся стало ще довшим.

Він розповів, що виїхав з України законно, адже є резидентом Німеччини. За словами Олега, він вивіз із собою ще багато людей. Ба більше, співак нібито передбачив вторгнення Росії, адже йому неодноразово снились віщі сни.

Як змінився Олег Винник / Скриншот з відео

Однак експродюсер артиста розповів зовсім іншу історію виїзду співака за кордон. За його словами, Винник виїхав з Києва 24 лютого о 7:00 ранку у супроводі родини продюсера.

Приїхав із трьома величезними валізами, скромна валіза моєї сім'ї насилу влізла в багажник. Маячня про те, що хтось рятував і кудись вивозив, крім посмішки у мене і моїх близьких не викликає,

– підкреслив Олександр Горбенко.

За кермом автівки нібито була дружина Олега, співачка Таюне.

Моя дружина з дочкою, тещею і домашніми тваринами на власному автомобілі марки Volvo XC60 27 лютого 2024 року перетнула державний кордон України. На задньому сидінні автомобіля між тещею і дочкою, під синім плєдиком лежало тремтяче тіло Олежки. Плєдик потрібен був для маскування тіла, бо оскаженілий тисячний натовп перед кордоном бив скло і перевертав автомобілі з чоловіками призовного віку,

– зазначив Олександр.

Експродюсер стверджує, що співак вигнав його сім'ю на вулиці Берліна всього через чотири дні після їхнього від'їзду з України. Дружина Горбенка підтвердила сказані слова.

Олександр Горбенко розповів про виїзд Олега Винника за кордон / Скриншот з фейсбуку

В інтерв'ю знаменитість також зазначив, що за кордоном лікує рідкісну хворобу, та відкинув чутки про онкологію. За його словами, він не знав, чи матиме можливість жити так, як і раніше, оскільки його стан здоров'я сильно погіршився. Але зараз артист почувається значно краще, тому готовий працювати над створенням нової музики.

Олег досі не висловлюється про війну в Україні. Він вважає, що його ніхто не слухатиме, адже він перебуває за кордоном, однак певен, що шкодуватиме про те, що не тримає зброю в руках.

"Грандіозне" повернення, якого ніхто не очікував

Наприкінці серпня артист вийшов на зв'язок і анонсував вихід нового треку "Мої люди", чим неабияк розлютив українців. Ще пізніше він записав відеоролик на балконі, де показав домашній город, звернувся до військових ЗСУ і передав "ковток повітря" з прохолодної Німеччини.

Олег Винник передав вітання з Німеччини: дивіться відео онлайн

У мережі користувачі повторно не стримали свого обурення та зазначили, що виконавця ніхто тут (в Україні – ред. 24 Канал) не чекає.

"Ким треба себе вважати, щоб навіть не реагувати на те, що люди проти повернення? Така велич самого себе, це щось цікаве".

"Ти на облік став, щур? Дані поновив? ВЛК пройшов?"

"А ти що зробив для перемоги?".

Однак не обійшлось і без прихильників, які стоять горою за свого кумира.

"Які ми раді вас бачити! Любимо та чекаємо!"

"Я вірю, що Олег з Україною".

"Вау! Олеже, завжди раді вас бачити, любимо, цінуємо, чекаємо на прем'єру пісні "Мої люди".

Пізніше Винник розповів, що нікуди не тікав, і, перебуваючи за кордоном, він продовжує долучатися до підтримки української армії.

Я нікуди не тікав, щоб кудись повертатись, це не в моєму стилі. І я, зрештою, роблю свою справу. Я дякую своїм шанувальникам, що ходили на концерти й платили кошти. І слава тобі Господи, що я їх не витратив. Якби Господь не давав мені пісні, то ми б не спілкувалися з вами сьогодні. Вони є, вони пишуться,

– заявив артист.

Після 2,5 років творчої паузи, колись улюбленець мільйонів, заговорив про світовий тур. Олег каже, що пісні пишуться, а він просто робить свою справу.

Раніше в мережі поширились чутки, що артист повернувся до України. Лідерка офіційного фан-клубу співака спростувала цю інформацію та зазначила, що не розуміє для чого поширюють такі плітки.

Після цьго артист оголосив про свій перший за три роки сольний концерт. 21 грудня Олег Винник мав виступити у Варшаві в Klub Stodoła. Однак згодом концерт перенесли на 24 квітня 2025 року.

14 лютого 2025 року Винник вийшов на сцену у столиці Чехії. Разом з дружиною Таюне виконував свій репертуар – "Наталя-Наталі", "Вишиванка", нову пісню "Мої люди". Але не побоявся розважати прихильників і російськомовними піснями, на кшталт "Ніно", "Счастье" тощо.

Співак також заявив, що "частину" коштів передасть на ЗСУ, бо "все має бути прозоро". Але деталей не уточнив.

Очевидно, що після таких дій артист нарвався на чималий хейт від публіки. Команда Олега Винника відреагувала на ситуацію.

Ще ніхто не зробив стільки для прищеплення запеклим російськомовним "колись друзям" любові до української мови, як Олег Винник своєю однією з половиною піснею на двогодинному концерті в Празі,

– вважає Барон.

У наступній публікації жінка розкритикувала тих, хто засуджує Винника за пісні російською мовою на концерті. Вона вважає, що реакція критиків, які подають це як "трагедію" та нібито звинувачують співака у всіх проблемах країни, є перебільшеною.

Як реагують українські артисти на повернення Олега Винника

Враховуючи той факт, що публіка не приймає артиста, то і колеги по творчому цеху також вирішили не стримувати свого невдоволення.

Тарас Тополя: "Я можу сто п'ятсот разів негативно ставитися до його музики, що він там вчинив і його позиції, але цим я себе принижую в першу чергу. Бо я що пуп тут, щоб не протягнути руку й не привітатися?" – так артист відповів на запитання, чи привітається з Винником.

Коля Сєрга: "Якщо вони (Винник та Потап, – Show 24) будуть корисними й нестимуть щось важливе не популістичними слоганами, а своїми діями, і пройдуть через той опір, який будуть чинити люди, і пройдуть його з повагою, зішкрібаючи з себе все зайве, то може, у них все вийде. Якщо ні – то ні".

Оля Цибульська: "Це як чоловіки деякі є в житті. Він тебе обманув, обдурив, покинув, десь швендяв з якоюсь, притулявся, говорив їй, як любить, а через два роки приплив і каже: "Я без тебе не можу". Я б такого мужика на поріг не пустила, а дівчата нехай вирішують".

Julik (Назарій Гук): "Щодо його вчинку: мені абсолютно не зрозуміла його логіка. Він зі своїм фан-клубом міг би зробити чимало, проте цей шанс змарнував. Це його вибір, засуджувати чи ні вирішувати вам. Я до такого рішення ставлюся негативно. Коли твоїй країні потрібна підтримка – ти, як артист, мусиш її дати, а не сидіти й мовчати".

Фан-клуб Олега Винника активно захищає співака від критики інших артистів та преси. Прихильники виконавця нагадують, що він допомагає ЗСУ через свій благодійний фонд "Вовчиця" (наприклад, перерахував кошти на "Охматдит" після жахливої ракетної атаки), а його постійне мовчання коментують так: "чи важливо що б сказав Олег, головне, що справи говорять за нього".

Де зараз Олег Винник

Як відомо, увесь час після початку війни артист живе у Німеччині. У ЗМІ раніше повідомлялося, що квартира, в якій мешкає Винник, знаходиться на околиці Берліна, однак сам співак свого місцязнахдження не розсекречує.

У вересні виконавця помітили під час прогулянки в Берліні разом з головою його фан-клубу.

До слова, під час концерту у Празі співак вионав пісню "Повертай додому". Винник не стримав емоцій і розплакався.

Щоправда, відео викликало різну реакцію у користувачів. Деякі висміяли Винника, а інші ж підтримали його та вважають виступ артиста за кордоном щемливим.