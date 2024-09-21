Протягом двох місяців Олександр знімався у шоу щодня. Тож йому точно буде що згадати. Своїми думками з шанувальниками Терен поділився на сторінці в інстаграмі.

Не пропустіть 13 сезон шоу "Холостяк" вже скоро: що відомо про найромантичнішу прем'єру осені

Терен зауважив, що його попереджали, що буде складно. Однак тоді військовослужбовець не брав це до уваги. В одному з епізодів з'явилися батьки Олександра, які сказали синові: "Ми тобі не заздримо".

Все йшло досить гарно, та з часом накопичувалася втома. Вже на останніх епізодах я просив перепочинку сам, ноги втомлювалися значно швидше. Це як в грі: якщо ви не даєте відновитись персонажу, то він швидше втрачає сили знову,

– розповів Олександр "Терен" Будько.

Головний герой проєкту зізнався, що інколи втома брала верх: було складно стояти, думати та говорити. Однак зовсім скоро глядачі побачать на екранах усміхнене та енергійне обличчя, яким воно й було, каже Терен.

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Олександр зауважив, що все відбувалося в реальному житті. Тому, окрім проєкту, у нього ще були різні конференції, виступи, зустрічі, тренування й особисті потреби.

Я щасливий знайти собі справжніх друзів, які під час зйомок (і поза ними) всіляко допомагали, смішили, годували мене. Це додавало віри та наснаги рухатися далі,

– написав цьогорічний холостяк.

Олександр Будько також подякував за підтримку та сказав, що він на правильному шляху.

Нагадаємо, що прем'єра 13 сезону шоу "Холостяк" відбудеться вже цієї осені. Раніше ведучий проєкту Григорій Решетник натякав, що це станеться в листопаді. Однак точної дати та місяця організатори поки не розкрили.