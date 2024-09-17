Нещодавно ведучий шоу Григорій Решетник натякнув, що прем'єра 13 сезону відбудеться в листопаді. Однак це ще неофіційна інформація. Точна дата та місяць, коли стартує проєкт, невідомі.

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Продюсери "Холостяка" головним героєм нового сезону обрали захисника, адже вважають, що зараз для українок саме він є ідеальним чоловіком. Олександр Будько раніше зізнавався, що був би не проти взяти учать у проєкті, адже це ще одна можливість сформувати у суспільстві позитивний образ ветерана.

Я щиро захоплююсь українками! Ви завжди були наділені особливою силою, а за останні роки ваша потужність, відданість, боротьба за перемогу та сила любові вселяють у мене неабияку віру в те, що "Перша леді ветеранської політики" існує. Чекатиму її на проєкті,

– казав військовослужбовець.

Терен також розповідав, які дівчата йому подобаються. Він, зокрема, найперше звертає увагу на інтелект та життєву позицію людини, а красива зовнішність – це вже бонус. Крім того, чоловік поділився, що російськомовна дівчина і та, яка має упереджене ставлення до військових, не може побудувати з ним стосунки.

Яким буде 13 сезон шоу "Холостяк"

Зйомки 13 сезону "Холостяка" розпочалися влітку – ймовірно, у липні. Адже саме тоді з'явилося перше фото Олександра Будька та Григорія Решетника. Після цього, до речі, у мережу злили відео з Одеси, на кадрах видно цьогорічного головного героя шоу та, ймовірно, одну з учасниць.

Ведучий проєкту Григорій Решетник ділився, що творці довго думали, чи потрібно знімати "Холостяка" під час війни, адже це велика відповідальність та виклик. Однак організаторам було важливо показати, що ветерани також мають право на щастя, та розповісти, як правильно з ними поводитися, як ставитися.

Цей сезон – не просто нова історія кохання, а ще і величезний соціальний виклик з формування у суспільстві культури, дружньої до ветеранів і ветеранок. Вірю, що ми всі пройдемо це гідно,

– говорив Григорій.

Він також зазначав, що перша вечірка тривала десь 30-35 годин. Проте Олександр зміг її витримати. До того ж якось Решетник вкотре заявив, що на шоу немає сценарію, а лише справжні почуття.

Наш Холостяк – герой, захисник, поруч з яким будь-яка жінка почуватиметься в безпеці. Він людина справжніх цінностей, яка варта того, щоб зустріти своє кохання. Яка вірить, що з любов'ю в серці можна долати все,

– ділився Григорій Решетник.

До слова, у проморолику до нового сезону шоу "Холостяк" звучить вірш українського письменника Сергія Жадана "Пливи, рибо, пливи". У відео Олександр Терен їде на мотоциклі, а коли зупиняється, то витягає з кишені троянду. Маркетинг-директорка телеканалу СТБ Лідія Паньків зазначала, що вірш Жадана – близький до історії головного героя. Письменник без проблем дав дозвіл на використання свого твору у ролику.