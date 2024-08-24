Перша леді України вкотре обрала сорочку від бренду GUNIA Project. Олена вразила громадян своїм стилем і вбранням.

Цікаво Маємо пам'ятати наших героїв, – українські зірки розчулили привітаннями з Днем Незалежності

На День Незалежності, який українці відзначають 24 серпня, Зеленська вдягнула вишиванку "АНЕТА". Це святкова сорочка з об'ємними рукавами, оздоблена монохромною вишивкою.

Дизайн вбрання натхненний флористичними та анімалістичними мотивами вишитих рушників Наддніпрянщини, Київщини та Сумщини XVIII-XX століть та вишивки козацької старшини XVII-XVIII століть. Символом колекції, в яку увійшла сорочка, став дуб, що означає могутність. Вартість сорочки – 7800 гривень. Свій образ Олена довершила чорними штанами.



Володимир та Олена Зеленські у вишиванках / Фото Офіс президента України

Нагадаємо, Зеленська під час свого привітання зазначила, що хоч з незалежністю і народжуються, громадяни мають бути завжди готові її відстояти. За словами Олени, право бути українцями наш народ щодня захищає на полі бою. Попри зазіхання Росії на самостійність України, громадяни продовжують за неї боротися.

Водночас президент України Володимир Зеленський також привітав громадян з Днем Незалежності. Він наголосив, що наша країна є прикладом, як не боятися очільника Росії. Зеленський заявив, що українцям потрібен мир і спокій на своїх землях – вздовж усього кордону протяжністю 6992 кілометри.