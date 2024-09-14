Зірка зауважила, що з першої спроби їй не вдалося побудувати міцний шлюб. Відтак, вона зізналася, як наважитись на розрив з партнером.
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Так, Ольга Сумська поділилася, що ніколи не можна терпіти, завжди треба обирати кохання й ті стосунки, які роблять вас щасливими, а не завдають болю.
Якщо ви відчуваєте, що хімії вже немає між вами, треба рішуче діяти. Не можна терпіти, якщо любов померла. І якщо народилося нове почуття й ви відчуваєте, що це ваша людина, тут треба завойовувати й розв'язувати ці питання. Вони дуже важкі в житті жінки. Вона інколи вагається між почуттям боргу і справжнім коханням. Так от, обирайте завжди кохання і стосунки, у яких ви передусім будете щасливі,
– підкреслила акторка.
Інтерв'ю з Ольгою Сумською: дивіться відео онлайн
Нагадаємо, у 21 рік Ольга Сумська вийшла заміж за 37-річного артиста Євгена Паперного.
Що відомо про шлюб Сумської та Паперного
- Пара одружилася у 1987 році. Для Паперного це був другий шлюб, а для Ольги – перший.
- У 1990 році в подружжя народилася донька Антоніна, дівчина зараз мешкає в Росії, де продовжує будувати кар'єру.
- Вже в 1991 році Ольга та Євген розлучилися.
- Попри те, що їхні стосунки були пристрасними, вони також були складними. Так, за словами акторки, чоловік у стані алкогольного сп'яніння підіймав на неї руку. "Він міг голосно висловитися, але жорсткого рукоприкладства не було. Були моменти агресії", – розповідала Ольга.
- Варто зазначити, що після розриву з Паперним Сумська вийшла заміж за актора Віталія Борисюка, з яким перебуває у шлюбі донині.