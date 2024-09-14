Зірка зауважила, що з першої спроби їй не вдалося побудувати міцний шлюб. Відтак, вона зізналася, як наважитись на розрив з партнером.

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Так, Ольга Сумська поділилася, що ніколи не можна терпіти, завжди треба обирати кохання й ті стосунки, які роблять вас щасливими, а не завдають болю.

Якщо ви відчуваєте, що хімії вже немає між вами, треба рішуче діяти. Не можна терпіти, якщо любов померла. І якщо народилося нове почуття й ви відчуваєте, що це ваша людина, тут треба завойовувати й розв'язувати ці питання. Вони дуже важкі в житті жінки. Вона інколи вагається між почуттям боргу і справжнім коханням. Так от, обирайте завжди кохання і стосунки, у яких ви передусім будете щасливі,

– підкреслила акторка.

Інтерв'ю з Ольгою Сумською: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, у 21 рік Ольга Сумська вийшла заміж за 37-річного артиста Євгена Паперного.

Що відомо про шлюб Сумської та Паперного