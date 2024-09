Справжнє ім'я співачки – Аліша Бет Мур. Родом вона зі штату Пенсильванія, США. Попри те, що Pink американська співачка, найбільше її обожнюють у Британії. Чому виконавиця захопилась наркотиками і як змінювалась упродовж кар'єри, дивіться у матеріалі Show 24.

Шлях до слави

З ранніх років дівчина мріяла про те, щоб займатись музикою. Батько грав доньці на гітарі та співав для неї пісень. Тоді майбутня зірка визначилась, що хоче працювати у стилі попрок. У підлітковому віці Аліша писала вірші, а пізніше використовувала їх під час створення треків.

У 16 років вона була учасницею гурту Choice. Команда працювала у стилі R&B. Діяльність дівчат була настільки успішною, що студія звукозапису La Face Records уклала з юними співачками контракт. Через декілька років гурт розпався, й Аліша вирішила стати сольною виконавицею і взяла собі сценічне ім'я Pink.

Спочатку вона була на беквокалі в інших зірок, а пізніше записала дебютний трек There You Go. Слідом за ним вийшов і перший альбом. Музичні критики та аудиторія схвально сприйняли творчість співачки.

P!NK – There You Go: дивіться відео онлайн

Другий альбом Pink записала у стилі попрок.

Pink на церемонії MTV Video Music Awards, 2000 / Фото Getty images

Можна помітити, що виконавиця на початку кар'єри робила яскраві акценти в образах і навіть волосся пофарбувала в рожевий колір, щоб аудиторія зразу розуміла, хто перед ними.

Третій альбом не був дуже популярним, але саме його номінували на здобуття премії Ґреммі. Pink робила ставку на відвертості та сексуальності, як у кліпах, так і на сцені. У 2003 році вона була блондинкою, а згодом перефарбувалась у чорний колір.

Pink під час шоу MTV Movie Awards, 2003 / Фото Getty images

Тоді зірка вирішила взяти перерву та спробувала власні сили в ролі акторки. Її фільмографія налічує декілька кіноробіт: "Роллербол", "Агенти Чарлі: тільки вперед"; "Катакомби", "Зірковий ескорт", "Дякую за обмін" та інші.

Період між 2006 і 2008 роками став доволі успішним. Американський журнал Billboard назвав Pink найвідомішою і найпопулярнішою попспівачкою сучасності.

P!nk – Just Give Me A Reason ft. Nate Ruess: дивіться відео онлайн

Після цього популярність зірки досягла світового рівня. До прикладу, один із наступних треків під назвою Blow Me (One Last Kiss) тривалий час тримався на високій планці хіт-парадів різних країн: Америки, Австрії та Угорщини.

Перед 2014 роком співачка повідомила новину, що припиняє сольну кар'єру. Разом із Далласом Гріном вони організували новий музичний дует під назвою You + Me. Попри це, співачка продовжувала випускати сольні пісні та навіть стала авторкою синглів для різних шоу і програм.

Pink відвідує Vanity Fair Oscar Party Hosted By Graydon Carter, 2014 / Фото Getty images

Можна відстежити цікавий момент зміни стилю зірки. Вона не тільки повернулась до блонду, а й почала обирати більш стримані образи.

Особисте життя

З майбутнім чоловіком, Кері Хартом, Pink познайомилась на мотоперегонах. Цікаво, що дівчина сама зробила пропозицію руки та серця обранцю. У 2016 році пара одружилась.

Відомо, що вони декілька разів намагались подати на розлучення, але їх зупиняли новини про те, що співачка вагітна. Загалом пара виховує двох дітей. До слова, у 17 років Pink пережила викидень.

Кері Харт із дітьми / Фото з інстаграму співачки

Зловживання наркотиками

В інтерв'ю CBS News виконавиця розповіла, що коли їй було 16 років вона ледь не померла від передозування. Якраз у той час її гурт мав підписувати перший контракт.

Я була панком. Загалом, я виросла в будинку, де щодня мої батьки кричали одне на одного, кидалися речами. Вони ненавиділи одне одного. А потім я підсіла на наркотики. Я продавала наркотики. А потім мене вигнали з дому та виключили зі школи,

– поділилась історією життя Pink.

Неприємний епізод із біографії стався на День подяки. Тоді дівчина прийняла велику дозу наркотичних речовин та ледь вижила. Після цього вона вирішила, що більше ніколи не вживатиме наркотики.

Чим сьогодні займається Pink

Слід зазначити, що виконавиця вегетаріанка, захищає права тварин і допомагає притулкам. Після пологів їй було дуже важко прийти у форму, чим вона комплексувала.

Вона приділяла значну увагу дітям, але й про творчість не забула. Одного року знаменитість навіть скасувала концерт, бо проводила час із найріднішими. Ця новина обурила прихильників співачки, а Pink довелось просити вибачення перед фанатами.

Виконавиця продовжує працювати в музичній індустрії. Сьогодні вона знаходиться у турі та ділиться кадрами з концертів. Pink зробила ставку на феєричності своїх шоу, тому під час програми вона декілька разів міняє образи від стриманих до більш розкутих, і навіть демонструє неймовірні акробатичні здібності.

Співачка Pink / Колаж Show 24

На тілі улюблениці мільйонів появилась значна кількість татуювань, а сама зірка намагається підтримувати відмінну фізичну форму. Прихильники шаленіють від її зухвалості на сцені, а виконавиця тільки "підливає масла у вогонь", демонструючи феєричне шоу.