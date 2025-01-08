Олександра Шульгіна вийшла на зв'язок з епіцентру стихійного лиха. Вона розповіла про деталі у своєму інстаграмі, передає 24 Канал.

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Олександра показала вид зі свого авто та будинку, де видно, що далеко здіймається великий дим. Її старшу доньку евакуювали зі школи. Місце, де навчався син її чоловіка від попередніх стосунків, згорів. Палали також будинки її знайомих.

Пожежі зупинити не можуть, вони пішли далі. Вітер сильний буде ще добу. Такого жаху я не відчувала ще ніколи. Згоріла школа сина Супермена (чоловіка Олександри, – 24 Канал), палають будинки друзів, парки, магазини, автомобілі, люди, які не встигли евакуюватися. Я молюся, аби всі залишилися живими,

– підкреслила Шульгіна.

Блогерка зауважила, що пожежу не вдається загасити через сильний вітер. Будинок Олександри перебуває недалеко від епіцентру вогню, тому вона швидко зібрала речі та очікувала на евакуацію.

Олександра Шульгіна про пожежі в Лос-Анджелесі: відео

Олександра Шульгіна про пожежі в Лос-Анджелесі / Фото з інстаграм-сторіз

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