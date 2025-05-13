Многие украинские поклонники конкурса интересуются, смогут ли они отдать свой голос за Ziferblat – узнавайте в материале Show24.

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Согласно официальным регламентам Евровидения, зрители не имеют возможности поддерживать представителей своей страны. Это означает, что жители Украины, которые находятся на ее территории, не смогут проголосовать за группу Ziferblat.

Однако это ограничение не касается украинцев, которые сейчас находятся за границей. Наши земляки, которые находятся за пределами Украины, имеют полное право отдать свой голос за украинских представителей, если имеют номер мобильного телефона иностранного оператора.

Как голосовать на Евровидении-2025

На сегодня существует несколько способов голосования. Один из самых популярных – через мобильное приложение: достаточно скачать официальную программу Eurovision Song Contest, которая доступна для Android, iOS и Windows, и отдать свой голос непосредственно через нее.

Также можно воспользоваться традиционными методами – во время прямой трансляции Евровидения организаторы объявят специальные номера телефонов для голосования в каждой стране, на которые можно будет позвонить или отправить SMS. Представители Украины будут выступать под номером 5.

Кроме того, предусмотрено онлайн-голосование на сайте esc.vote.