Багато українських шанувальників конкурсу цікавляться, чи зможуть вони віддати свій голос за Ziferblat – дізнавайтесь у матеріалі Show24.

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Згідно з офіційними регламентами Євробачення, глядачі не мають можливості підтримувати представників своєї країни. Це означає, що мешканці України, які перебувають на її території, не зможуть проголосувати за гурт Ziferblat.

Однак це обмеження не стосується українців, які зараз знаходяться за кордоном. Наші земляки, які перебувають за межами України, мають повне право віддати свій голос за українських представників, якщо мають номер мобільного телефону іноземного оператора.

Як голосувати на Євробаченні-2025

На сьогодні існує кілька способів голосування. Один із найпопулярніших – через мобільний додаток: достатньо завантажити офіційну програму Eurovision Song Contest, яка доступна для Android, iOS та Windows, і віддати свій голос безпосередньо через неї.

Також можна скористатися традиційними методами – під час прямої трансляції Євробачення організатори оголосять спеціальні номери телефонів для голосування у кожній країні, на які можна буде зателефонувати або надіслати SMS. Представники України виступатимуть під номером 5.

Окрім того, передбачене онлайн-голосування на сайті esc.vote.