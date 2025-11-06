Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу блогера Ангелины Пичик. Шамия призналась, что ей нужно около 3 тысяч долларов в месяц для комфортной жизни в столице.
София Шамия поделилась, что арендует квартиру в Киеве.
Сейчас я снимаюсь для украинских брендов. Это основная прибыль,
– поделилась модель.
Она также рассказала об участии в 14 сезоне "Холостяка". София добровольно покинула проект в 3 выпуске после ссоры с девушками. По словам модели, в эфире показали не весь конфликт.
Было очень много буллинга, эйджизма и мизогинии. Много чего вырезали. Буллинг продолжался надо мной и другими участницами около часа или даже дольше. И не только участницами, но и телеведущим. Не буду говорить каким. И это все вырезали. Оставили буквально некоторые фразы. Сделали из меня дуру,
– рассказала Шамия.
В то же время "Мисс Украина 2023" не обвиняет команду проекта. Однако подчеркнула, что во всем есть предел.
В один момент я поняла: "А что я здесь делаю?" Если меня здесь никто не уважает – ради чего я здесь нахожусь? Я решила просто уйти и не терпеть. Тем более было столько клеветы,
– добавила София.
Кстати! О буллинге, мизогинии и унижении на проекте "Холостяк" София Шамия также говорила в интервью, что вышло на ютуб-канале Мирославы Мандзюк.
Подробности скандала с Софией Шамией
В 3 выпуске "Холостяка" произошел первый громкий скандал. Предпринимательница Ирина и косметолог Оксана обвинили Софию в неискренности: "В камере она держит себя так, как "Мисс Украина", а за камерой – как бычка".
Оксана также заявила, что Шамия была любовницей мужа ее беременной клиентки.
"Мисс Украина 2023" сказала, что это слухи, и покинула проект по собственному желанию.
Впоследствии София написала в инстаграме: "Встретимся в суде", однако пока модель не рассказала, на кого будет подавать иск.