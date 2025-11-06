Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу блогера Ангелины Пичик. Шамия призналась, что ей нужно около 3 тысяч долларов в месяц для комфортной жизни в столице.

Тоже интересно Получают ли девушки гонорар за участие в "Холостяке"

София Шамия поделилась, что арендует квартиру в Киеве.

Сейчас я снимаюсь для украинских брендов. Это основная прибыль,

– поделилась модель.

Она также рассказала об участии в 14 сезоне "Холостяка". София добровольно покинула проект в 3 выпуске после ссоры с девушками. По словам модели, в эфире показали не весь конфликт.

Было очень много буллинга, эйджизма и мизогинии. Много чего вырезали. Буллинг продолжался надо мной и другими участницами около часа или даже дольше. И не только участницами, но и телеведущим. Не буду говорить каким. И это все вырезали. Оставили буквально некоторые фразы. Сделали из меня дуру,

– рассказала Шамия.

В то же время "Мисс Украина 2023" не обвиняет команду проекта. Однако подчеркнула, что во всем есть предел.

В один момент я поняла: "А что я здесь делаю?" Если меня здесь никто не уважает – ради чего я здесь нахожусь? Я решила просто уйти и не терпеть. Тем более было столько клеветы,

– добавила София.

Кстати! О буллинге, мизогинии и унижении на проекте "Холостяк" София Шамия также говорила в интервью, что вышло на ютуб-канале Мирославы Мандзюк.

Подробности скандала с Софией Шамией