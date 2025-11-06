Про це повідомляє 24 Канал з посилання на інстаграм-сторінку блогерки Ангеліни Пичик. Шамія зізналась, що їй потрібно близько 3 тисяч доларів на місяць для комфортного життя у столиці.
Софія Шамія поділилась, що орендує квартиру в Києві.
Наразі я знімаюся для українських брендів. Це основний прибуток,
– поділилась модель.
Вона також розповіла про участь у 14 сезоні "Холостяка". Софія добровільно покинула проєкт у 3 випуску після сварки з дівчатами. За словами моделі, в ефірі показали не весь конфлікт.
Було дуже багато булінгу, ейджизму і мізогінії. Багато чого вирізали. Булінг тривав наді мною та іншими учасницями близько години або навіть довше. І не тільки учасницями, а й телеведучим. Не буду казати яким. І це все вирізали. Залишили буквально деякі фрази. Зробили з мене дурепу,
– розповіла Шамія.
Водночас "Міс Україна 2023" не звинувачує команду проєкту. Однак наголосила, що у всьому є межа.
В один момент я зрозуміла: "А що я тут роблю?" Якщо мене тут ніхто поважає – заради чого я тут знаходжусь? Я вирішила просто піти й не терпіти. Тим паче було стільки наклепів,
– додала Софія.
До речі! Про булінг, мізогінію та приниження на проєкті "Холостяк" Софія Шамія також говорила в інтерв'ю, що вийшло на ютуб-канал Мирослави Мандзюк.
Подробиці скандалу з Софією Шамією
У 3 випуску "Холостяка" стався перший гучний скандал. Підприємиця Ірина та косметологиня Оксана звинуватили Софію у нещирості: "В камері вона тримає себе так, як "Міс Україна", а за камерою – як бичка".
Оксана також заявила, що Шамія була коханкою чоловіка її вагітної клієнтки.
"Міс Україна 2023" сказала, що це чутки, і покинула проєкт за власним бажанням.
Згодом Софія написала в інстаграмі: "Зустрінемось в суді", однак наразі модель не розповіла, на кого подаватиме позов.