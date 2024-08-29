Раніше ведучий запевняв, що його з акторкою більше нічого не пов'язує. Втім, він несподівано висловився про почуття до неї.

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За словами Дьоміна, йому справді подобалася Ксенія. Чоловік навіть планував побудувати з нею серйозні стосунки. До того ж діти зірок вже були знайомі між собою.

Так, справді, Ксенія Мішина мені дуже подобалася як дівчина. Я хотів з нею серйозних стосунків. Ми гуляли разом, наші сини знайомі, було комфортно,

– розповів Слава.

Втім, через деякий час знаменитості перестали спілкуватися та проводити спільний час разом. Як запевнив ведучий, він не казатиме, чому більше не підтримує зв'язок з Мішиною. Чоловік додав, що наразі не перебуває у стосунках, але його серце вже зайняте.

Слава Дьомін про Ксенію Мішину: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, у 2023 році Ксенію та Славу доволі часто бачили разом під час спільних прогулянок. Вони ділилися з шанувальниками фото, на яких проводили час у компанії одне одного. Наразі Мішина приховує деталі свого особистого життя, втім днями несподівано заговорила про заміжжя. Вона заявила, що змінить статус "холостячки", коли матиме бажання та буде готова до відповідальності.