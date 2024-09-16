Річ у тому, що колись Тарабарова і Тодоренко разом виступали у популярному гурті Real O. Ба більше, вони навіть стали хорошими подругами, оскільки часто зустрічалися на роботі.
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У новому інтерв'ю Світлана Тарабарова доволі різко відреагувала на питання про Регіну Тодоренко.
Спочатку війни всі дивилися на російських артистів і лідерів думок, шукали підтримки чи засудження, якоїсь реакції, але зараз, на третьому році війни, вже зрозуміло, що це нічого не змінить. То навіщо ми знову тягнемо в наш інфопростір росіян?,
– зауважила співачка.
Регіна Тодоренко замовчує війну в Україні
- Нагадаємо, що Регіна Тодоренко переїхала жити до Росії ще до початку повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого 2022 року ведуча не висловлювалася про війну, продовжує мовчати й досі.
- Якось Тодоренко зазначала, що ніяк не коментує війну Росії проти України, оскільки у її чоловіка Влада Топалова інші погляди. Вони не хочуть сваритися, тому не обговорюють цю тему.
- Проте, схоже, що Регіна зараз прекрасно живе та чудово себе почуває. Адже нещодавно вона відвідала концерт Джастіна Тімберлейка у Франції, де розважилася, поки рідний дім обстрілюють.