Річ у тому, що колись Тарабарова і Тодоренко разом виступали у популярному гурті Real O. Ба більше, вони навіть стали хорошими подругами, оскільки часто зустрічалися на роботі.

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У новому інтерв'ю Світлана Тарабарова доволі різко відреагувала на питання про Регіну Тодоренко.

Спочатку війни всі дивилися на російських артистів і лідерів думок, шукали підтримки чи засудження, якоїсь реакції, але зараз, на третьому році війни, вже зрозуміло, що це нічого не змінить. То навіщо ми знову тягнемо в наш інфопростір росіян?,

– зауважила співачка.

Регіна Тодоренко замовчує війну в Україні