В останньому епізоді Євген продемонстрував свій унікальний погляд на популярну близькосхідну страву – шакшуку. Її шоумен приготував в українському стилі з використанням шпондера – шматка свинини з підчеревної частини. Цей рецепт, безсумнівно, припаде до смаку як гурманам, так і не дуже вибагливим глядачам.

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Рецепт шакшуки від Євгена Фешака

Інгредієнти: 2 червоних болгарських перці, 5 яєць, цибуля, часник, 2 баночки консервованих помідорів у власному соку, 1 шпондер, перець чилі (якщо любите гострі страви), зелень та спеції на свій смак.

Приготування шакшуки починається з дрібного подрібнення цибулі та часнику. Потім на розігріту сковороду потрібно додати олію, куди згодом висипати нарізану цибулю. Як тільки цибуля розм'якне, слід додати часник. Далі потрібно кубиками нарізати шпондер, болгарський перець та перець чилі. Після цього на пательню додати томатну суміш й посолити та поперчити страву. Крім того, можна додати дрібку цукру, щоб збалансувати смаки, а також за бажанням сушений помідор чи болгарський перець.

Останній штрих у приготуванні шакшуки – це яйця. Щоб вони добре просмажилися, рекомендується накривати сковорідку кришкою.

На завершення страву варто щедро посипають свіжою зеленню, що додасть їй аромату та свіжості.

Шакшука гарно смакує з підсмаженим хлібом.

"Вогняний Фешак": дивіться шоу онлайн

Для довідки! Під час приготування шакшуки ведучий дав глядачам різноманітні кулінарні поради. Так, за словами Євгена, щоб не заплакати під час нарізання цибулі, слід помити її та ніж у холодній воді. Крім того, потрібно проточну воду залишити відкритою.

Зауважимо, "Вогняний Фешак" – це шоу, що поєднує у собі кулінарію та спілкування зі знаменитостями. Так, спеціальним гостем першого епізоду стала відома телеведуча Міла Єремєєва, з якою Євген готував шашлик з телячого язика.