Зауважимо, зіркова пара поїхала до Нью-Йорка. За кордоном Тоня та Арсен проводять благодійні концерти на підтримку українського війська.

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Водночас попри щільний графік, Матвієнко та Мірзоян знайшли час для прогулянок містом. Зокрема, вони побували біля легендарного нью-йоркського небосхилу, де зробили фото, коли цілувалися.



Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Скриншот з інстаграм-сторіс

Також співачка показала спільний чорно-білий кадр пари.



Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, нещодавно у соціальних мережах активно обговорювали роман Тоні Матвієнко з виконавцем Романом Скорпіоном, з яким в співачки є декілька спільних композицій. Фан-клуби артистів "сватають" зірок і публікують відео з обіймами та спільними виступами. Водночас чутки навколо стосунків зірок посилилися, особливо після того, як Матвієнко познайомила Скорпіона зі своїми дітьми.