Шоумен, який родом з Кривого Рогу, емоційно висловився про обстріл рідного міста. Анатолій розповів про спогади, які пов'язані з готелем "Аврора".

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За словами Анатоліча, ця будівля була не тільки важливою частиною міста, а і ведучого також. Там він неодноразово селив своїх друзів через розташування готелю у центрі Кривого Рогу.

Це перший крутий сучасний готель, який свого часу з'явився у Кривому. Тут зупинилися всі зірки (і російські зокрема, які зараз відкрито підтримують війну). Тут свою останню ніч життя провів Андрій Кузьменко. Вранці він виїхав на Київ і,

– поділився чоловік.

Анатолій показав архівні кадри, на яких зображений готель, інтер'єр будівлі та зіркові гості. Водночас шоумен порівняв відео до обстрілу та після нього.

Знову загиблі. Знову терористи показують свою суть. Це вже не викликає подиву. Тільки злість і скорботу за людьми,

– заявив Анатоліч.

Нагадаємо, 26 серпня о 23:10, в Дніпропетровській області повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Через деякий час у Кривому Розі пролунав потужний вибух. Згодом стало відомо про удар по цивільному об'єкту – готелю "Аврора". Є постраждалі та загиблі.