Днями в Італії проходив цирковий фестиваль International Salieri Circus Award. Вперше за цей час на захід запросили представника країни-агресора Росії. Суддівське крісло запропонували Максиму Нікуліну – сину радянського актора Юрія Нікуліна та директора Московського державного цирку, повідомила українка Анна Петренко у своєму інстаграмі.

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Максим Нікулін підтримує війну Росії проти України, фактично він є чиновником. У Московському цирку діють пільги для російських окупантів, а сам Нікулін в інтерв'ю готовить, що підтримує військових і владу.

Українська артистка Анна Петренко, яку запросили на фестиваль, підкреслила, що людина з таким іміджем не може бути запрошена до міжнародного журі та на захід, де виступають зірки з України. Тому на сцені фестивалю через свій виступ вона висловила невдоволення та протест рішенням організаторів.

Мені дуже сподобалася Італія, і я дуже полюбила людей, з якими познайомилася та працювала. Прошу вибачення перед глядачами, які не побачили мого виступу. Коли я їхала на фестиваль, я не знала, що вперше з моменту заснування фестивалю до складу журі буде запрошено представника країни-агресора, Росії,

– поділилась Анна Петренко.

Анна вийшла на сцену, загорнута в український прапор. Також у руках вона тримала плакати: на одному був напис англійською "Нікулін підтримує вторгнення в Україну", інший показував фото росіянина серед, ймовірно, окупантів. Ці аркуші дівчина роздала глядачам.

Протест Анни Петренко: відео

Реакція організаторів фестивалю

Після виступу українки керівник фестивалю Антоніо Джарола дискваліфікував її з конкурсу. Організатори згодом заявили, що захід мав стати "символом єднання" культурних діячів, пише італійське видання Corriere del Veneto. Тому вирішили запросити й росіян.

"Надійшло 630 заявок з усього світу, серед яких ми обрали лише 22 із 20 країн: від Японії до Таїланду, від Мексики до Канади, а також з України, Білорусі та Росії. У нас в афіші 11 українців і троє росіян. А щодо присутності судді, я можу визнати, що перед тим, як його запросити, я просив ще двох відомих діячів циркового сектору з України, які, однак, відмовилися", – виправдався керівник.

Антоніо Джарола також заявив, що Нікулін живе в Парижі та не підтримує війну. Чоловік з цинізмом додав, що Анна могла відмовитися від участі без скандалу, щоб не "здіймати галас у місці, де політичні прапори не мають жодної цінності".