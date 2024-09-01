Здається ніби вчора наші знаменитості починали будувати свої кар'єри, а вже дехто з них веде за руку до школи власних дітей. Пропонуємо поринути в минуле та поглянути на зірок українського шоубізнесу в шкільні роки, пише Show 24.

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Андре Тан

Український модельєр, який сьогодні усіх вражає дизайнерським одягом, не приховує, що дуже любив свято 1 вересня й щоосені знову хоче туди повернутись.

Андре Тан у шкільні роки / Фото з особистого архіву модельєра

Павло Костіцин

Наймістичніший телеведучий країни пішов у перший клас у 1982 році. Павло розповідав, що за багато років навчання він отримав чимало знань, а тепер перед ним постало нове питання: яку ціну зараз мають ці знання?

Павло Костіцин у шкільні роки / Фото з особистого архіву телеведучого

Анна Різатдінова

Спортсменка розповідала, що через постійні виступи та тренування їй доводилось пропускати чимало уроків у школі, а однолітки називали її прогульницею. Ночами Анна вчила пропущений матеріал, щоб написати контрольну та бути на рівні з усіма іншими однокласниками.

Анна Різатдінова у шкільні роки / Фото з особистого архіву спортсменки

Олег Михайлюта "Фагот"

Маленький хлопчик з охайною зачіскою та традиційною шкільною формою, мабуть, не міг ще тоді уявити яке майбутнє на нього чекає попереду.

Олег Михайлюта у шкільні роки / Фото з особистого архіву співака

Ігор Кондратюк

Якщо придивитись до цієї світлини, то відразу можна впізнати українського продюсера. Кондратюк ще раніше поділився своїм шкільним фото і залишив так звану "настанову" для сучасного покоління: "Вчення – світло, ненавчених – пітьма!

Навчіться отримувати задоволення від навчання".

Ігор Кондратюк у шкільні роки / Фото з особистого архіву продюсера

Леся Нікітюк

Так виглядала Леся Нікітюк на випускному у дев'ятому класі. Образ був доволі буденним – біла кофтинка та джинсова куртка. Однак сьогодні ця дівчина з фото щораз вражає своїми образами та естетичною красою.

Леся Нікітюк у шкільні роки / Фото з особистого архіву телеведучої

Слава Дьомін

Ведучий та інтерв'юер у дитинстві був світленьким хлопчиком із великими окулярами. У перший клас Слава пішов у Львові, а з другого класу навіть почав прогулювати уроки.

Слава Дьомін у шкільні роки / Фото з особистого архіву ведучого

Надя Дорофєєва

На цьому фото співачці 7 років і тоді вона йшла в перший клас. Маленька дівчинка зі щирим поглядом тоді ще навіть могла і не мріяти про майбутню славу та виступи на великій сцені.

Надя Дорофєєва у шкільні роки / Фото з особистого архіву співачки

Наталка Денисенко

На цій світлині можна не впізнати зірку українського кіно. Маленька дівчинка із "Букварем" у руках і великою перспективою у майбутньому. Денисенко навіть зазначила, що вона дуже любить це фото.

Наталка Денисенко у шкільні роки / Фото з особистого архіву акторки

Катерина Осадча

Після дев'ятого класу ця дівчина з фото вирушила на зйомки у Токіо. Цікаво, чи могла вона тоді, за шкільною партою, здогадатись, що медійність стане її постійною роботою.

Катерина Осадча у шкільні роки / Фото з особистого архіву телеведучої

Нехай свято 1 вересня стане для учнів початком нового періоду в житті. Хтось, сьогодні сфотографувавшись із портфелем і квітами, за декілька років може стати видатною людиною, яка колись починала робити перші кроки за шкільною партою.