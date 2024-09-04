Поки російські окупанти продовжують жорстоко обстрілювати мирні міста та вбивати людей, українці слухають музику країни-агресора. Це доводить оновлений чарт "Топ пісень (Україна)" у Spotify.

До слова "Любов, протест і ностальгія": 11 нових українських пісень, які повинен почути кожен

Станом на 3 вересня найпопулярнішою піснею в Україні став російський трек виконавця з Кемерова під псевдонімом fallen7777angel. Зараз українці слухають його найчастіше – кількість відтворень сягає майже 220 тисяч.

До того ж це не єдиний трек російського артиста у цьому списку. У чарт також потрапили два треки Big Baby Tape.

Серед перших десяти найпопулярніших пісень також є американські та українські артисти: Біллі Айліш, Монатік, Надя Дорофєєва та інші.



Найпопулярніші пісні в Україні / Скриншот зі Spotify

Додамо, що такий результат чарту може бути зумовлений російськими спробами дестабілізувати українців, а не реальною кількістю прослуховувань. Крім того, Spotify враховує прослуховування з тимчасово окупованих територій України. Своїх же артистів там можуть слухати, власне, росіяни та російські військові.

Нагадаємо, прослуховування російської музики є прямою підтримкою та фінансуванням армії Росії. гроші та збагачують казну країни-агресора. Пізніше на ці кошти у міста України летять ракети. Вранці 4 вересня російські загарбники атакували Львів, семеро людей загинуло, серед них – двоє дітей.