Колишній Головнокомандувач Збройних Сил України поділився з підписниками спогадом. Архівне фото він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.
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На рідкісному знімку Валерій Залужний та його дружина Олена позували на тлі футбольного поля. Фото було зроблене у 2013 році, 11 років тому.
"Динамо" Київ forever,
– написав посол України у Великій Британії під фото.
Валерій Залужний з дружиною / Фото з фейсбуку Валерія Залужного
Сім'я Валерія Залужного
- Нагадаємо, Валерій та Олена Залужні у шлюбі вже близько 20 років. Вони перебувають у Лондоні з того часу, як президент Володимир Зеленський призначив "залізного генерала" послом у Велику Британію.
- У подружжя є дві дорослі доньки, молодша планує стати лікарем.
- Валерій Залужний рідко бачився з рідними з 2014 року. Сім'ї довелося звикнути до таких обставин, як розповідав генерал.