Колишній Головнокомандувач Збройних Сил України поділився з підписниками спогадом. Архівне фото він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

До слова Зовсім дорослий став, – Сергій Притула здивував схожістю із 16-річним сином

На рідкісному знімку Валерій Залужний та його дружина Олена позували на тлі футбольного поля. Фото було зроблене у 2013 році, 11 років тому.

"Динамо" Київ forever,

– написав посол України у Великій Британії під фото.



Валерій Залужний з дружиною / Фото з фейсбуку Валерія Залужного

Сім'я Валерія Залужного