Колишній Головнокомандувач Збройних Сил України поділився з підписниками спогадом. Архівне фото він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

До слова Зовсім дорослий став, – Сергій Притула здивував схожістю із 16-річним сином

На рідкісному знімку Валерій Залужний та його дружина Олена позували на тлі футбольного поля. Фото було зроблене у 2013 році, 11 років тому.

"Динамо" Київ forever,
– написав посол України у Великій Британії під фото.


Валерій Залужний з дружиною / Фото з фейсбуку Валерія Залужного

Сім'я Валерія Залужного

  • Нагадаємо, Валерій та Олена Залужні у шлюбі вже близько 20 років. Вони перебувають у Лондоні з того часу, як президент Володимир Зеленський призначив "залізного генерала" послом у Велику Британію.
  • У подружжя є дві дорослі доньки, молодша планує стати лікарем.
  • Валерій Залужний рідко бачився з рідними з 2014 року. Сім'ї довелося звикнути до таких обставин, як розповідав генерал.