Камала Гарріс має високі шанси на те, щоб стати першою президенткою США. Згідно з опитуванням від телеканалу CNN після дебатів, респонденти віддали 63% кандидатці від демократів, а 37% певні, що фаворитом є кандидат від республіканців. Американські знаменитості та інші впливові люди поділились зі своєю аудиторією щодо того, кого вони підтримують й кому планують віддати свій голос на виборах, передає Show24.

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Тейлор Свіфт й Ілон Маск

Виконавиця, яка має статус світової зірки, опублікувала допис, у якому заявила, що буде голосувати за Камалу Гарріс й кандидата у віцепрезиденти від неї – Тімоті Волза.

Я вважаю, що вона сильна, талановита лідерка, і я вірю, що ми можемо досягти набагато більшого в цій країні, якщо нами керуватиме спокій, а не хаос. Мене дуже підбадьорив і вразив вибір її напарника – Тімота Волза, який десятиліттями відстоював права ЛГБТК +, ЕКЗ та права жінок щодо власного тіла,

– написала співачка.

Вона запевнила, що провела відповідні дослідження, подивилась дебати й прийняла для себе остаточне рішення.

Ілон Маск, який із самого початку підтримує Дональда Трампа, і який долучився до збору грошей на його передвиборчу кампанію, уже встиг відповісти Тейлор, висміявши її слова.

Чудово, Тейлор...Ти перемогла...Подарую тобі дитину й охоронятиму твоїх котів своїм життям,

– висловився Маск.

Нагадаємо, що Дональд Трамп напередодні дебатів заявив, що у разі своєї перемоги він створить комісію з ефективності роботи уряду на чолі з Ілоном Маском.

Аріана Гранде та Джиммі Кіммел

Раніше співачка ділилась дописом у соцмережах, де підтримала зміну кандидатів від Демократичної партії Байдена на Гарріс. Сьогодні Аріана опублікувала декілька інстаграм-сторіс на підтримку Камали Гарріс.

Аріана Гранде підтримала Камалу Гарріс / Скриншот з інстаграм-сторіс

Джиммі Кіммел, відомий в США комік, опублікував допис із героями з мультфільму "Думками навиворіт". Трамп отримав емоцію Гніву, а Гарріс – емоцію Радості.

Карді Бі та Керрі Вашингтон

Одіозна американська співачка Карді Бі ще раніше висловила радість щодо новини, що замість Джо Байдена буде Каміла Гарріс.

Ахахаха нумо вперед, а я вам всім казала, що Камала має бути кандидаткою 2024 року,

– написала виконавиця.

А Керрі Вашингтон, популярна американська акторка, опублікувала допис у соцмережі X, де не просто підтримала кандидатку демократів, а навіть одягла кофтинку з надписом "Мадам Президент".

Марк Гіммел і Нік Офферман

Зірка "Зоряних війн" також не приховав свою підтримку для Камали Гарріс. Він висміяв тези Дональда Трампа та відверто розповів, якими бачить республіканців у своїх очах.

Американський письменник і актор від початку підтримував демократів і кандидатуру Гарріс. А результати дебатів назвав такими, де Камала дала "старого доброго прочухана" для Трампа.

Підтримка Дональда Трампа

Ще чимало американських зірок підтримали Камалу Гарріс після висування її кандидатури на пост президента, і після дебатів з опонентом. Попри те, що Дональд Трамп немає такої підтримки з боку шоубізнесу, він заручився компанією однодумців із технологічного світу.

Насамперед ідеться про Ілона Маска, братів Вінклвоссів, інвесторів Марка Андріссена та Бена Горовіца та колишню донорку від Демократичної партії Еллісон Хейн.

Нагадаємо, що президентські вибори у США цього року пройдуть 5 листопада. Спершу від демократів балотувався Джо Байден, але згодом відмовився від цього політичного рішення через проблеми зі здоров'ям та невдачу на дебатах, які проходили у червні. На своє місце він запропонував Камалу Гарріс, яка одразу ж стала фавориткою для багатьох людей.