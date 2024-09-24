Лідер гурту "ТІК" народився у невеличкому селі Вінницької області. Після школи навчався в педагогічному училищі, а згодом вступив до Вінницького державного педагогічного університету на історичний факультет. Як Віктор Бронюк із педагога став співаком та чому покинув лави Збройних сил, дізнавайтесь у матеріалі Show 24.

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Створення гурту "ТІК" та всеукраїнська популярність

У 2005 році чоловік разом із друзями засновує музичний гурт "ТІК", який розшифровується як "Тверезість і Культура". У 2006 році пісня "Олені" появляється на національних радіостанціях та одразу стає всенародною.

ТІК – Олені: дивіться відео онлайн

У 2007 році команда випускає дебютний альбом "ЛітераDYRA". Упродовж літа гурт дав понад 50 концертів, 2 з яких пройшли у Польщі. Після цього колектив почав отримувати чимало нагород, а популярність продовжувала зростати.

У 2008 році, коли "ТІК" виступав на фестивалі "Таврійські ігри", було презентовано пісню "Білі троянди", яка одразу стала шлягером. До слова, у відеороботі на цей трек використано кадри з весілля Віктора Бронюка.

ТІК – Білі троянди: дивіться відео онлайн

Рік за роком гурт створював чимало пісень, які завжди були успішними. Команда вирушала у чимало гастрольних турів і неодноразово давала грандіозні концерти на одних із найбільших майданчиків України.

У грудні 2014 року "ТІК" відзняли кліп під пісню "Запах війни". Режисером і оператором став Ярослав Пілунський, який під час анексії Криму, пережив усі страхіття полону. У відеороботі також знялись волонтери громадської організації "Народний тил".

ТІК – Запах війни: дивіться відео онлайн

У 2017 році Бронюк спеціально до серіалу "Коли ми вдома. Нова історія" написав однойменний саундтрек. Того ж року гурт разом з акторами презентували новорічний детектив і випустили кліп під назвою "Волошки". До слова, у відеороботі знялись дружина й діти фронтмена колективу.

ТІК – Волошки: дивіться відео онлайн

У 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, "ТІК" перевипустили трек "Люби ти Україну" та презентували пісню "Журавлі", як присвяту тим, хто віддав своє життя за Україну.

ТІК – Журавлі: дивіться відео онлайн

Сьогодні діяльність колективу дещо зменшена, але час від часу появляються нові пісні та відеороботи.

Особисте життя Віктора Бронюка

Обраницею музиканта стала жінка, на ім'я Тетяна. Раніше вона займалась організацією концертів, тому деколи може допомагати чоловіку з творчими ідеями.

Віктор Бронюк із дружиною / Фото з особистого архіву співака

Сьогодні подружжя виховує двох дітей – Єву та Данила. Музикант сам керував будівництвом власного будинку, а коли знаходить час на перепочинок від роботи, то дивує родину своїми кулінарними здібностями.

Родина Віктор Бронюка / Фото з особистого архіву співака

Служба в ЗСУ та демобілізація

У березні 2022 року співак вступив до лав 120 бригади Вінницької ТРО, а згодом перейшов до 171 батальйону 120 бригади Вінницької ТРО. У травні Віктора перенаправили у підрозділ "Дністер", у відділ логістики.

Віктор Бронюк у ЗСУ / Фото з інстаграму артиста

У травні 2023 Бронюка демобілізували. Музикант підкреслив, що звільнення було вимушеним кроком через сімейні обставини. Його батько переніс інсульт і є інвалідом першої групи.

Раніше артист казав, що інша частина учасників його команди вступила до лав ЗСУ і воювала у Бахмуті, Краматорську, а також евакуйовувала поранених.

Де зараз і чим займається Бронюк

У 2020 році музикант став ведучим кулінарної програми "Перше, друге і компот". У кожному з випусків Віктор готував обід чи вечерю із трьох страв, паралельно розповідаючи життєві історії. Зараз проєкт знаходиться на паузі.

Цього року гурту "ТІК" виповнилось 19 років. На офіційній сторінці артисти подякували своїм шанувальникам за віддану підтримку.

У серпні Бронюк повідомив, що став директором Вінницької обласної філармонії. Артист певний, що це новий виклик для нього, тому він реалізовуватиме всі можливості, щоб покращити становище культури Вінниччини.

Зберігаючи найкращі традиції Вінницької філармонії, планую надати нового дихання та реалізувати саме ті зміни, яких вимагають сучасні реалії,

– повідомив Віктор Бронюк.

Віктор Бронюк на тлі філармонії / Фото з інстаграму Віктора Бронюка

Артист запевнив, що нова посада не є кінцем гурту "ТІК". Бронюк не залишатиме колективу, а тішитиме публіку новими піснями. До слова, 17 листопада команда вперше виступить в Ірландії.

Віктор із 2014 року підтримував військових в зоні АТО. Сьогодні чоловік займається благодійною діяльністю та їздить із виступами до наших захисників. Відповідні кадри публікує в інстаграмі, як підтвердження своїх слів.