У програмі "Неймовірна правда про зірок" Володимир сказав, що вже є дитяча кімната, яка готова десь на 50 відсотків. Також є ліжечко на першому та другому поверхах, візочок та все до нього, дитяче крісло й інше.
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Остапчук, крім того, розповів, як дізнався про те, що втретє стане батьком. Ведучий зізнався, що це була запланована вагітність. Пара відвідувала лікарів, а зачати дитину вдалося з першого разу.
Я пам'ятаю, ми додому їдемо в машині, і вона (дружина Катерина Полтавська – Show 24) каже: "Так, мені прийшли аналізи, подивімось". Вона дивиться, а ХГЧ втричі більше, ніж має бути за нормою. І вона така: "Ну все, я, мабуть, вагітна". В машині сказала. Я просто здав, ми зупинилися на аварійку, обійнялися, поплакали трохи й поїхали додому,
– поділився спогадами Володимир Остапчук.
Нагадаємо, що від першого шлюбу з Оленою Войченко в Остапчука є ще двоє дітей: донька Емілія та син Еван. Наразі вони проживають у Канаді. Володимир поділився, що не казав дітям, що у них скоро буде братик.
Володимир Остапчук про вагітність дружини: дивіться відео
Що відомо про вагітність Катерини Полтавської
- Нагадаємо, що про вагітність третьої дружини Володимира Остапчука стало відомо у липні цього року. Це буде перша дитина для Катерини Полтавської. Раніше вона ділилася, що має стати мамою взимку.
- Згодом Володимир та Катерина влаштували гендер-паті та повідомили, що у них має народитися хлопчик. Крім того, подружжя вже розсекретило, що планує назвати сина Тимофієм.