У програмі "Неймовірна правда про зірок" Володимир сказав, що вже є дитяча кімната, яка готова десь на 50 відсотків. Також є ліжечко на першому та другому поверхах, візочок та все до нього, дитяче крісло й інше.

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Остапчук, крім того, розповів, як дізнався про те, що втретє стане батьком. Ведучий зізнався, що це була запланована вагітність. Пара відвідувала лікарів, а зачати дитину вдалося з першого разу.

Я пам'ятаю, ми додому їдемо в машині, і вона (дружина Катерина Полтавська – Show 24) каже: "Так, мені прийшли аналізи, подивімось". Вона дивиться, а ХГЧ втричі більше, ніж має бути за нормою. І вона така: "Ну все, я, мабуть, вагітна". В машині сказала. Я просто здав, ми зупинилися на аварійку, обійнялися, поплакали трохи й поїхали додому,

– поділився спогадами Володимир Остапчук.

Нагадаємо, що від першого шлюбу з Оленою Войченко в Остапчука є ще двоє дітей: донька Емілія та син Еван. Наразі вони проживають у Канаді. Володимир поділився, що не казав дітям, що у них скоро буде братик.

Володимир Остапчук про вагітність дружини: дивіться відео

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