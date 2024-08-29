Днями продюсер запустив власне кулінарне шоу "Вогняний Фешак". Проєкт поєднує у собі приготування їжі та спілкування зі знаменитостями.

Цікаво У червоному боді й капелюсі: Анна Саліванчук перевтілилась у загадкову Klavdia Petrivna

Тепер Євген вирішив висловитися про свою втрату ваги. За словами ведучого, він скористався препаратом "Оземпік", який зазвичай застосовують для лікування цукрового діабету. Фешак запевнив, що наслідував приклад більшості українських зірок і вирішив спробувати новий метод схуднення. Як запевнив ведучий, результати його вразили.

Я сподіваюся, що ви помітили цей неймовірний результат. Бачиш? Три дні дієти – і мінус 2 кілограми. І це все "Оземпік",

– зізнався Євген.

Зазначимо, "Оземпік" – препарат у вигляді ін'єкції, який використовують для лікування діабету другого типу в дорослих. Речовина стимулює секрецію інсуліну, знижує рівень цукру в крові та впливає на центри голоду в головному мозку. "Оземпік" став відомим завдяки голлівудським зіркам, які раз на тиждень роблять уколи для швидкого схуднення, не маючи до цього показань за станом здоров'я. Відкрито у використанні препарату зізнався лише Ілон Маск. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я!

Нагадаємо, нещодавно поцікавилися в Тіни Кароль, чи вживала вона препарат "Оземпік". Співачка спростувала всі чутки та запевнила, що планує ще поповнення в родині.