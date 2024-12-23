Євген Клопотенко підтвердив чутки про те, що він мав роман з Катериною Пєсковою. Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю кулінара Аліні Доротюк.

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Ми намагалися побудувати стосунки разів три. На жаль, не вийшло,

– зізнався ресторатор.

Євген Клопотенко зауважив, що стосунки з колегою будувати не так складно, адже вони могли годинами спілкуватися про їжу.

"Ми могли говорити про їжу вічно. Ми зараз продовжуємо спілкуватись, але не так інтенсивно, як, наприклад, минулого року. Вона може прийти й дві години розповідати про смаки якихось десертів", – поділився Клопотенко.

Зірковий кулінар не став вдаватися у деталі їхнього роману з поваги до Катерини. Але розповів, що вони однаково дивляться на світ. Їм не вдалося побудувати стосунки, можливо, через те, що відносини були надто дружніми.

Ти наче і з другом, а наче хочеш чогось більшого. Я не зміг розібратися. Намагався, пропрацьовував з психологом. У мене немає чіткої відповіді. Думаю, колись ми з нею про це поговоримо. Скажу лише, що вона дуже крута,

– підсумував Клопотенко.



Катерина Пєскова / Фото з інстаграму Катерини Пєскової

Раніше Євген Клопотенко потрапив у скандал через зйомки кулінарної програми у трапезній Києво-Печерської лаври. Він перепросив у вірян, почуття яких образив. Але й додав, що важливо зберігати та поширювати українську культуру.