Юлія відкрито розповідає шанувальникам про перші успіхи немовля. Так, наприкінці червня вона зізналася, що її син вперше сходив на плавання.

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Тепер Бакуменко замилувала підписників чарівним фото Оскара. На кадрі хлопчик вбраний блакитну футболку та сині штани із зображенням супергероїв Marvel. Водночас зіркова мама показала крихітну ручку своєї дитини.

"Наш ранок", – написала Юлія.



Син Козловського та Бакуменко / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зазначимо, син Віталія Козловського народився 25 лютого 2024 року, однак співак повідомив про радісну звістку лише через два місяці після події. Рішення про батьківство подружжя прийняло ще до початку повномасштабної війни, а от про вагітність дружини артист дізнався вже під час військових навчань.

Відомо, що Козловський був присутній при народженні сина, хоча спершу не дуже цього хотів. Втім, пізніше чоловік зрозумів, що по-іншому вчинити не може.

Згодом Віталій зізнавався, що сам обрав ім'я Оскар для дитини. Він надихнувся прикладом українки, з якою познайомився в Італії.

А вже навесні відбулося хрещення Оскара у Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві. Хрещеними батьками малюка стали Юла, дружина Анатолія Анатоліча, та продюсер Андрій Ігнатченко.