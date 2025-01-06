Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе, до прикладу, не приховували свої почуття на публіці та замилували кадрами, на яких ніжно поцілувалися. Модель не приєдналася до коханого на червоній доріжці, тож він фотографувався сам, але прийшла на церемонію. Хто ще з зіркових пар відвідав "Золотий глобус 2025", розповість 24 Канал.

Не пропустіть Анджеліна Джолі засяяла на червоній доріжці "Золотого глобуса" з 19-річною дочкою

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе на "Золотому глобусі 2025" / Фото Getty Images

Селена Гомес і Бенні Бланко

Селена Гомес і Бенні Бланко на "Золотому глобусі 2025" / Фото Getty Images

Кіран Калкін і Джезз Чартон

Кіран Калкін і Джезз Чартон на "Золотому глобусі 2025" / Фото Getty Images

Ніколь Кідман і Кіт Урбан

Ніколь Кідман і Кіт Урбан на "Золотому глобусі 2025" / Фото Getty Images

Лейтон Містер і Адам Броуді

Лейтон Містер і Адам Броуді на "Золотому глобусі 2025" / Фото Getty Images

Едді Редмейн і Ханна Бегшоу

Едді Редмейн і Ханна Бегшоу на "Золотому глобусі 2025" / Фото Getty Images

Ніколас Кейдж і Ріко Шибата

Ніколас Кейдж і Ріко Шибата на "Золотому глобусі 2025" / Фото Getty Images

Отже, нарешті оголосили переможців 82-ї премії "Золотий глобус". Найбільше номінацій, а саме десять, отримав кримінальний мюзикл "Емілія Перес", режисером якого став Жак Одіар. Чотири нагороди здобув серіал "Шьоґун". Повний список переможців престижної кінопремії дивіться у нашому матеріалі.