Нещодавно матір та донька відвідали 36-й щорічний міжнародний кінофестиваль в Палм-Спрінгз. Цього разу Анджеліна Джолі та Захара засяяли на червоній доріжці в нових образах, пише 24 Канал з посиланням на People.

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Для події американська акторка обрала розшиту бісером сукню до підлоги Alexander McQueen. На ній були кілька прозорих вставок, бісер та кристали. Свій образ Джолі доповнили прикрасами, а також зробила досить прості зачіску та макіяж. Захара одягнула довгу білу сукню, на якій з одного боку виднівся чорний візерунок.

Матір та дочка трималися за руки, коли позували перед камерами.

Анджеліна Джолі з дочкою Захарою на "Золотому глобусі 2025" / Фото Getty Images

Зазначимо, що Анджеліна Джолі була номінована на "Найкращу жіночу роль у драматичному фільмі" за стрічку "Марія". Однак перемогу здобула Фернанда Торрес за роль у фільмі "Я досі тут". Цікаво, що це вже дев'ята номінація Джолі, раніше вона перемагала тричі: у 1998, 1999 та 2000 роках.

Нагадаємо, що днями Анджеліна Джолі та Бред Пітт уклали угоду про розлучення через вісім років після розриву. Адвокат жінки Джеймс Сайм розповів, що тривалий та важкий юридичний процес виснажив її, але зараз акторка відчуває полегшення. Документи до суду поки не подали, адже суддя має підписати угоду.