Росіяни знову лякають ядерною зброєю

Заяву російського міністра оборони поширили російські пропагандистські ЗМІ, повідомляє 24 канал. Той похвалився планами на 2023 рік.

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Наступного року особливу увагу приділимо капітальній розбудові в інтересах ядерних сил,

– заявив Шойгу.

Він додав, що російські військові на війні проти України тестують нові способи застосування ракетних військ і артилерії. Мовляв, насамперед це стосується використання розвідувально-ударних вогневих комплексів та сучасного озброєння.

Чи вплине ядерний удар на боротьбу України

У середині листопада в Міністерстві оборони заявили, що загроза застосування ядерної зброї по території нашої країни є низькою. Держава-агресорка, ймовірно, не наважиться на такий безглуздий вчинок, адже її вже попередили про наслідки.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов вважає, що застосування ядерної зброї Росією стане справжньою "драмою" для всіх. Водночас тактичний ядерний удар не зупинить боротьбу українців.

Зверніть увагу! Кремль займається ядерним шантажем для того, щоб схилити Україну до переговорів на вигідних для себе умовах. Після того, як США донесли окупантам наслідки таких дій, ядерна риторика дещо зменшилася.

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