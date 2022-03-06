Заступник командира батальйону В'ячеслав Ільницький розповів, яку тактику використовує ворог.

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Тактика ворога

За словами українського військового, агресор використовує тактику подібну до чеченської війни. Тобто спершу окупанти атакують з повітря (авіаудар, артилерія), а далі заходять дрібні групи піхоти противника. Їхня головна мета – розвідка. Ворог намагається з'ясувати, чи є там бійці ЗСУ.

В'ячеслав Ільницький додав, що захисники України перш за все палять російські "заправники", тили. Він наголосив, що без цього бойові підрозділи довго не протримаються. Тож, росіяни кидають свою техніку. Ільницький також зауважив, що в окупантів вже немає притаманних їм ентузіазму та пихи.

Захисник України про тактику ворога: дивитися відео

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