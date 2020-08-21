Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс бачить типову для Росії поведінку в ситуації із отруєнням російського опозиціонер Олексія Навального.

Міністр закордонних справ Литви припустив, що ситуація з Олексієм Навальським не є випадковістю, а спробою влади сфальсифікувати діагноз. Про це він повідомив на своїй сторінці в твітері.

Важливо Причина отруєння Навального: є 2 версії – отрута і порушення обміну речовин

Навальний у комі. Влада навмисно затягує діагноз і відмовляє в перевезенні Олексія до німецької клініки. Типовий приклад ставлення Кремля до життя людини. Схоже на спробу приховати сліди,

– повідомив литовський державний діяч.

Отруння Навального: що треба знати

Зранку 20 серпня під час перельоту з Томська до Москви російському опозиційному політику Олексію Навальному, який займався розслідуванням діяльності російських політиків, стало зле на борту літака.

Навального доправили до лікарні в Омську, він в комі. Згодом дружина госпіталізованого Юлія Навальна повідомила про свою недовіру місцевим лікарям і наполягла на перевезенні до іншої лікарні.

Головний лікар медичного закладу, в якому перебуває Навальний, Олександр Мураховський заявив, що нинішній стан державного діяча не є сприятливим для транспортування. Також лікарі встановили, що причиною такого стану в госпіталізованого є порушення обміну речовин.

Прессекретарка політика Кіра Ярмиш зазначила, що, ймовірно, політику щось підмішали у чай, адже в його організмі виявили небезпечну отруту.

21 серпня дружина Навальського звернулася до президента РФ з проханням транспортувати її чоловіка на лікування до Німеччини.

Закордонні очільники держав, зокрема президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Анґела Меркель, повідомляли про свої наміри надати можливість Навальному лікуватися на території Євросоюзу.

Опозиційний політик Олексій Навальний розслідував діяльність експрем’єра Російської Федерації Дмитра Медведєва та Євгена Пригожина – російського бізнесмена, який перебуває в близькому спілкуванні з президентом РФ Володимиром Путіним.