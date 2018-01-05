Шпигунські фото нової Audi A6

Модельний ряд Audi давно нагадує матрьошку – всі автомобілі марки сильно схожі між собою. Можливо, це непогано з точки зору впізнаваності, та й виглядають вони солідно.

Схоже, нова Audi A6 не збирається відмовлятися від сімейних традицій. Судячи зі шпигунських фотографій, вона буде схожа на своїх сучасних родичів. І тут з хлопцями з інгольштадта сперечатися складно — нова зовнішність це завжди добре, особливо коли багато рішень вже випробувані на інших членах сім'ї.

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Основні суперники: BMW 5 Series і Mercedes E-Class оновилися раніше. Але Audi зможе запропонувати щось більш престижне, адже в новій A6 напевно будуть присутні елементи флагманської А8 і присадкуватою А7. Втім, більш об'єктивно судити про дизайн нової Audi A6 можна буде тільки після зняття камуфляжу.

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Найімовірніше побачити нову Audi A6 ми зможемо вже цієї весни під час Женевського автосалону. Принаймні, колеги з motor1.com сильно на це розраховують.