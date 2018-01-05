22:44
5 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Згадати все
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Авто 24
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Шпигунські фото нової Audi A6

17:53, сьогодні 1650 Читать новость на русском

Модельний ряд Audi давно нагадує матрьошку – всі автомобілі марки сильно схожі між собою. Можливо, це непогано з точки зору впізнаваності, та й виглядають вони солідно.

Схоже, нова Audi A6 не збирається відмовлятися від сімейних традицій. Судячи зі шпигунських фотографій, вона буде схожа на своїх сучасних родичів. І тут з хлопцями з інгольштадта сперечатися складно — нова зовнішність це завжди добре, особливо коли багато рішень вже випробувані на інших членах сім'ї.

Читайте також: Названо найпопулярніші автомобілі в Україні

Основні суперники: BMW 5 Series і Mercedes E-Class оновилися раніше. Але Audi зможе запропонувати щось більш престижне, адже в новій A6 напевно будуть присутні елементи флагманської А8 і присадкуватою А7. Втім, більш об'єктивно судити про дизайн нової Audi A6 можна буде тільки після зняття камуфляжу.

Читайте також: Nissan проникає в мозок водіїв: Відео

Найімовірніше побачити нову Audi A6 ми зможемо вже цієї весни під час Женевського автосалону. Принаймні, колеги з motor1.com сильно на це розраховують.

Теги: Авто 24 Фотоновини Audi
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Захарченко влаштував несолодке життя жителям
сьогодні, 22:02 Захарченко влаштував несолодке життя жителям "республіки": звірські побори на Донбасі
Олексій Чибісов 3445
Де у світі найбільше українських емігрантів: цікава статистика
сьогодні, 19:04 Де у світі найбільше українських емігрантів: цікава статистика
11173
Заборона феєрверків: чому, де і як довго
сьогодні, 19:01 Заборона феєрверків: чому, де і як довго
Яніна Ткачук 563
Очень скоро будет наше абсолютно Новое Рождество, новая эра!
сьогодні, 17:01 Очень скоро будет наше абсолютно Новое Рождество, новая эра!
Володимир Співаковський 2178
Дело Ирины Ноздровской набирает опасных для Украины оборотов
сьогодні, 15:02 Дело Ирины Ноздровской набирает опасных для Украины оборотов
Микола Спиридонов 8498
Вільнюс ініціює конфіскацію авто на литовських номерах в Україні
 13 листопада 2017 , 16:12
З Нового року в Україні подешевшає розмитнення автомобілів
 4 грудня 2017 , 14:47
Розправа над родиною кума Януковича: з'явились моторошні подробиці
 8 грудня 2017 , 13:46
На Україну насувається небезпечний шторм зі Скандинавії, – метеоролог
 26 листопада 2017 , 11:40
Lifecell оштрафували на 19 мільйонів гривень
 18 вересня 2017 , 11:37
Ведучий Дмитро Комаров потрапив у лікарню: фото
4 серпня 2017 , 13:52
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук