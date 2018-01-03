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Nissan проникає в мозок водіїв: Відео

17:30, сьогодні 1076 Читать новость на русском
Nissan автопілот
Nissan автопілот / carscoops.com

Співробітники компанії Nissan прагнуть зрозуміти, як люди взаємодіють зі своїми автомобілями. Для цього вони зчитують сигнали просто з головного мозку водія.

Nissan прагне створити автомобілі, керовані в режимі автопілота. Для цього вони збирають інформацію з усіх можливих джерел. На даному етапі вчені за допомогою спеціальних сенсорів аналізують процеси, що відбуваються в головному мозку людини під час водіння автомобіля.

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Співробітниками компанії була розроблена нова технологія Brain-to-Vehicle або B2V. Вона, грунтуючись на сигналах мозку, обіцяє прискорити час реакції водія, а також зробити автомобілі більш адаптованими. Nissan представить цю нову й ексклюзивну технологію на виставці Consumer Electronics Show 2018 в Лас-Вегасі. Захід стартує сьомого січня.

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Багато людей думають про автономне водіння. У них є бачення майбутнього, в якому люди відмовляються від контролю над автомобілем. Однак технологія B2V робить навпаки. Вона використовує сигнали людського мозку, щоб зробити водіння більш захоплюючим і приємним, – сказав виконавчий віце-президент Nissan Даніель Шиллачі. – Завдяки Nissan Intelligent Mobility ми переміщаємо людей у кращий світ, надаючи більше автономії, більше електрифікації і більшої можливості підключення.

Нова технологія заснована на прогнозуванні та виявленні. Вона зчитує ознаки того, що мозок водія збирається ініціювати рух, і активізує технологічні механізми, щоб цей рух прискорити. Крім того, система може оцінити комфорт водія і змінити конфігурацію або стиль водіння в автономному режимі.

Технологія B2V також може використовувати доповнену реальність для коригування того, що бачить водій. "Потенційні застосування технології неймовірні, – каже доктор Георг Лучіан, старший науковий співробітник науково-дослідного центру Nissan в Японії. – Це дослідження стане каталізатором для майбутніх інновацій Nissan в наших автомобілях найближчими роками.

Зараз, під час випробувань, водії мають пристрій, який вимірює активність мозкових хвиль. Ці дані потім аналізуються автономними системами. Системи, на основі отриманих даних, можуть приймати заходи (поворот рульового колеса або сповільнення автомобіля) на 0,2-0,5 секунди швидше, ніж це робить водій.

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Теги: Авто 24 Nissan
Джерело: 24 канал
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