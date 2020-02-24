Потужний шторм вирує на Чорному морі в Одесі: фото, відео

В Одесі 24 лютого вирує справжня негода. Через сильний вітер з поривами 25 – 28 метрів за секунду на Чорному морі здійнявся потужний шторм. Висота хвиль подекуди сягає 4 метри.

Відповідні фото та відео шторму на Чорному морі публікують очевидці у соцмережах. За їх словами, висота хвиль біля берега сягає 2 – 4 метрів.

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Через шторм на морі сильно затопило Окружну дорогу в Одесі. Машини повільно проїжджають трасою, бо вона майже повністю вкрита водою. Окрім того, рух сповільнює і сильний вітер з водою, що дме з боку моря.



Шторм в Одесі / скріншот

Шторм на Чорному морі в Одесі: відео

Також шторм вирує на двох одеських лиманах – Хаджибейському та Куяльницькому.



В Одесі на Чорному морі піднявся штром / фото з інстаграму

У самій Одесі наразі вирує шквальний вітер. Він вже наробив чимало лиха – у місті повалені дерева, білборди, металеві конструкції, зірвані дахи з будівель та потрощені автомобілі. Окрім того, в центрі Одеси на 60-річну жінку впало дерево, вона загинула на місці.

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Наслідки шквального вітру в Одесі / фото з соцмереж, "Думская"

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Окрім того, через сильний вітер на Одесу суне потужна піщана буря. Видимість на дорогах скоротилася до кількох метрів.

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