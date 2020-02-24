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      Потужний шторм вирує на Чорному морі в Одесі: фото, відео

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      Шторм в ОДесі 24 лютого / Фото з Instagram

      В Одесі 24 лютого вирує справжня негода. Через сильний вітер з поривами 25 – 28 метрів за секунду на Чорному морі здійнявся потужний шторм. Висота хвиль подекуди сягає 4 метри.

      Відповідні фото та відео шторму на Чорному морі публікують очевидці у соцмережах. За їх словами, висота хвиль біля берега сягає 2 – 4 метрів.

      Важливо: Через негоду в Україні знеструмлено 251 населений пункт: які області постраждали найбільше

      Через шторм на морі сильно затопило Окружну дорогу в Одесі. Машини повільно проїжджають трасою, бо вона майже повністю вкрита водою. Окрім того, рух сповільнює і сильний вітер з водою, що дме з боку моря.


      Шторм в Одесі / скріншот

      Шторм на Чорному морі в Одесі: відео

       

      Також шторм вирує на двох одеських лиманах – Хаджибейському та Куяльницькому.


      В Одесі на Чорному морі піднявся штром / фото з інстаграму

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      В Одессе и области лютует очень сильный шторм Его принёс циклон с милым именем «Юлия», но то что происходит в городе совсем не «мило» : более 200 упавших деревьев, 1 женщина погибла и очень много разбитых машин. Ветер срывает крыши, рекламные щиты вырывает с основанием! Власти города просят всех жителей без особой необходимости не выходить из дома! #ураганюлия #штормводессе #ухудшениепогоды

      Допис, поширений Экосумки, мешки, стаканы (@plastic_net)

       

       

      У самій Одесі наразі вирує шквальний вітер. Він вже наробив чимало лиха – у місті повалені дерева, білборди, металеві конструкції, зірвані дахи з будівель та потрощені автомобілі. Окрім того, в центрі Одеси на 60-річну жінку впало дерево, вона загинула на місці.

      Сильний вітер зірвав дах Будинку культури: відео

       

      Наслідки шквального вітру в Одесі / фото з соцмереж, "Думская"

      ЦІкаво: Одесу накрила піщана буря: фото та відео

      Окрім того, через сильний вітер на Одесу суне потужна піщана буря. Видимість на дорогах скоротилася до кількох метрів.

      Пилова буря наближається до Одеси: моторошне відео

       

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Шторм в Одесі Новини Одеси Новини України Стихійні лиха Чорне море Погода Негода в Україні
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