Українців попередили про грози: де і коли

Грози в Україні прогнозують на 29 – 30 квітня. Пройдуть вони у західних областях, при цьому на Закарпатті вночі литиме сильний дощ.

Окрім того, в Карпатах у ці дні буде вітряно – очікуються пориви від 15 до 20 метрів на секунду. Про це свідчить прогноз від Укргідрометцентру.

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Також 29 – 30 квітня надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримається у південних, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Рівненській, Волинський та Хмельницькій областях.

В яких областях прогнозують грози 29 – 30 квітня

Закарпатській

Івано-Франківській

Львівській

Чернівецькій

Тернопільській

Хмельницькій

Волинській

Рівненській



Прогноз грози на карті України на 29 – 30 квітня від Укргідрометцентру



Що не можна робити під час грози / Інфографіка 24 каналу