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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Українців попередили про грози: де і коли

      -
      Штормове попередження в Україні 29 квітня 2020 – 30 квітня 2020
      Грози в Україні - прогноз / zakarpattya.net.ua

      Грози в Україні прогнозують на 29 – 30 квітня. Пройдуть вони у західних областях, при цьому на Закарпатті вночі литиме сильний дощ.

      Окрім того, в Карпатах у ці дні буде вітряно – очікуються пориви від 15 до 20 метрів на секунду. Про це свідчить прогноз від Укргідрометцентру.

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      Також 29 – 30 квітня надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримається у південних, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Рівненській, Волинський та Хмельницькій областях.

      В яких областях прогнозують грози 29 – 30 квітня

      • Закарпатській
      • Івано-Франківській
      • Львівській
      • Чернівецькій
      • Тернопільській
      • Хмельницькій
      • Волинській
      • Рівненській

      Грози в Україні прогноз карта
      Прогноз грози на карті України на 29 – 30 квітня від Укргідрометцентру

      що не можна робити під час грози поради картинка
      Що не можна робити під час грози / Інфографіка 24 каналу

      як врятуватися від блискавки поради що робити
      Як врятуватися від блискавки / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України клімат Екологія Негода в Україні Погода
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