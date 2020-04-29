Українців попередили про грози: де і коли
Грози в Україні прогнозують на 29 – 30 квітня. Пройдуть вони у західних областях, при цьому на Закарпатті вночі литиме сильний дощ.
Окрім того, в Карпатах у ці дні буде вітряно – очікуються пориви від 15 до 20 метрів на секунду. Про це свідчить прогноз від Укргідрометцентру.
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Також 29 – 30 квітня надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримається у південних, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Рівненській, Волинський та Хмельницькій областях.
В яких областях прогнозують грози 29 – 30 квітня
- Закарпатській
- Івано-Франківській
- Львівській
- Чернівецькій
- Тернопільській
- Хмельницькій
- Волинській
- Рівненській
Прогноз грози на карті України на 29 – 30 квітня від Укргідрометцентру
Що не можна робити під час грози / Інфографіка 24 каналу