Очільник федерального проєкту із боротьби з корупцією в Росії Віталій Бородін заявив, що в соцмережах є велика кількість інтимних фотографій. Він запропонував штрафувати росіянок за знімки в купальниках.

Про ідею штрафів та заборони публікувати фото в купальнику розповів Віталій Бородін для пропагандистського медіа "Абзац".

Чому Бородін хоче штрафувати росіянок?

Віталій Бородін заявив, що у Росії необхідно запровадити повну заборону на фотографії в купальниках як аватарки у соціальних мережах. Він вважає, що заходів контролю за інтернет-контентом недостатньо.

Я вважаю, що потрібно створити певний регулятор, тому що сьогодні куди не зайди – в інтернет чи будь-яку соцмережу, там майже одні інтимні фото,

– заявив очільник ФПБК.

Він наголосив, що патріотичного контенту залишилося вкрай мало, тож потрібно вводити реальні штрафи. За словами Бородіна, перший штраф має бути 2 мільйони рублів, а другий – 10 мільйонів рублів.

Бородін запропонував повністю блокувати такі публікації та штрафувати їхніх авторів. За його словами, це потрібно для "захисту психіки молоді".

Нам потрібен патріотичний контент, потрібна здорова молодь, тому що все це впливає на молоде покоління, на психіку. Потім в інтернеті з’являються збоченці різного характеру,

– зазначив Бородін.

Які ще обмеження в житті своїх громадян пропонує Росія?

Росія намагається замінити телеграм месенджером MAX через втрату контролю, хоча й телеграм залишається інструментом її впливу в Україні.

Політолог Валерій Димов пояснив 24 Каналу, що російська дума робить щось заради видимості діяльності, тому вирішила "боротися" з телеграмом, хоча власник месенджера Павло Дуров співпрацює з ФСБ.

За словами політолога, російське суспільство зомбоване на рівні базових установок, а Держдума генерує параноїдальні ідеї на кшталт зведення ролі жінки до народження дітей. Телеграм при цьому – потужний інструмент впливу і поширення інформації.