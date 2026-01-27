Чи заберуть майно за несплату штрафів ТЦК: пояснення юристки

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. За порушення правил мобілізації передбачено штраф в розмірі від 17 000 гривень.

Юристка практики військового права Тетяна Козян розповіла в інтерв'ю "РБК-Україна", чи можлива конфіскація майна, якщо довго не сплачувати штраф.

Новини до теми Мобілізація по-новому: як перевірити, чи є штраф від ТЦК та "знятися" з розшуку

Чи можуть забрати майно через несплату штрафу?

Козян зазначила, що законом України конфіскація майна за несплату штрафів у ТЦК не передбачена. Однак, якщо штрафи накопичуються і не сплачуються, вони можуть бути стягнуті через суд. У такому випадку суд може вжити заходів щодо стягнення коштів, включно з арештом майна або банківських рахунків.

Проте без судового рішення конфіскацію майна неможливо виконати, а державні органи мають дотримуватися процедури. Тому систематична несплата штрафів сама по собі не веде до автоматичного вилучення майна, але створює ризики правових наслідків через судові рішення.

Видання нагадало, що з літа 2025 року в Україні з'явилася можливість дистанційно сплатити штраф за порушення військового обліку. Проте такий варіант не дає гарантії, що особу буде остаточно знято з розшуку.

Ефект від сплати штрафу залежить від конкретної ситуації людини та підстав, через які її внесли до розшуку. Однак таким чином особа може виграти час, щоб врегулювати ситуацію, якщо в цей період вона може підшукати роботу з бронюванням або ж оформити відстрочку від мобілізації на законних підставах чи знайти інші рішення в межах чинного законодавства України.

Якщо завантажити додаток "Резерв+" та в розділі "Штрафи онлайн" подати заяву про визнання порушення, ТЦК протягом трьох днів має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього в особи є можливість сплатити 50% від суми штрафу, тобто 8500 гривень. Оплату потрібно внести протягом 20 днів.

Якщо у вказаний термін цього не зробити, доведеться платити вже повну суму – 17 000 гривень. Тоді як у разі несплати протягом наступних 20 днів сума штрафу буде подвоєна й вже потрібно буде заплатити 34 000 гривень.

Які штрафи передбачені законом за порушення військового обліку?